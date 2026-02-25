この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

中古住宅の購入において、最も緊張し、かつ重要な瞬間が「内見」です。最近の過熱した市場では「内見せずに申し込む」という驚きのケースも増えていますが、プロの視点では「内見なしの購入は絶対にNG」。

今回は、さくら事務所執行役員CCOの友田雄俊さんと、らくだ不動産エージェントの村田洋一さんが、販売図面だけでは決して分からない「内見で確認すべき真実」を解説します。



■ 1. 売主と買主の「心のズレ」を知る

内見を成功させる第一歩は、売主さんと買主さんの間にある決定的な感覚のズレを理解することです。

・売主は「安心」・買主は「不安」：売主さんにとってその家は「20年問題なく過ごせた愛着のある家」。対して買主さんは「高い買い物で失敗したくない」という不安でいっぱいです。

・「嘘」ではなく「慣れ」：売主さんが「静かですよ」「綺麗ですよ」と言うのは嘘ではありません。しかし、住んでいるうちに周辺の騒音やわずかな傷に「鼻や耳が慣れてしまっている」だけかもしれないのです。



■ 2. 事前に「設備表」と「物件状況報告書」を入手する

内見をより深く、効率的にするために、以下の2つの書類を事前に仲介会社へ依頼しましょう。

1.付帯設備表：エアコンや給湯器などの付帯設備の故障有無。

2.物件状況報告書：雨漏り、シロアリ被害、近隣トラブル、事件・事故などの売主による自己申告書。

これらが事前に準備されている物件は、売主側が情報を開示しようとする姿勢があり、信頼性が高い物件である可能性が上がります。



■ 3. 内見15分前の「周辺パトロール」が勝負を決める

内見の約束時間の15分前には現地に到着し、周辺を自分の足で歩いてみましょう。Googleマップのデータは数年前のものかもしれません。

・全面道路の「本当の幅」：図面上で4mあっても、電柱の出っ張りやお隣の塀のせいで、特定の角度からしか車が入庫できないといった「物理的な罠」が見つかることがあります。

・音と空気感の確認：住宅内に入ってしまうと気づきにくい、近くの工場の稼働音や、近隣住戸の雰囲気、道路の交通量など、外からしか得られない情報は宝庫です。



■ 4. 売主さんへの「攻めの質問」とコミュニケーション

居住中の内見は気を使うものですが、実は「質問が多いほど売主さんは喜ぶ」傾向があります。本気で検討していることが伝わるからです。

・図面にない情報を聞く：売却の本当の理由、ご近所さんの雰囲気、普段のお買い物ルートなど、実際に住んでいる人しか分からない「生の声」を引き出しましょう。

・「ホームインスペクション」の打診：会話が盛り上がったタイミングで「大切に住まれているので、ぜひプロの診断（ホームインスペクション）を入れて、納得して引き継ぎたい」と伝えると、その後の調査がスムーズに進みやすくなります。



【まとめ】内見で見抜く！建物の「見えない不具合」のヒント

内見は、単に部屋の綺麗さを確認する場ではありません。売主さんとの会話や、15分前の周辺チェックを通じて、図面には書かれない「建物の素顔」を探る貴重なチャンスです。

売主さんが「問題ない」と思っていても、押し入れの奥の微かなカビ臭さや、天井のわずかなシミのように、見落とされているSOSがあるかもしれません。

こうしたわずかな予兆の真実を知るために、株式会社さくら事務所のようなホームインスペクションを「お家の健康診断」として活用してみてはいかがでしょうか。プロの視点でリスクを洗い出し、確かな安心を手に入れて、後悔しない家選びを実現しましょう！