ネット銀行預金金利ランキング 日銀利上げで金利爆上げ中！ 1年モノ年利1.35%、普通預金でも0.9%の時代へ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「【2026年2月】預金 金利ランキング ネット銀行編 （日銀利上げで金利爆上げ中）」と題した動画を公開した。動画では、2026年2月時点におけるネット銀行の普通預金、1年もの定期預金、1年未満定期預金の最新金利ランキングを紹介。日銀の利上げ基調を受けて各行の金利競争が激化する中、既存ユーザー向けの金利引き上げや、好評につき早期終了が決定したキャンペーンなど、預金者にとって見逃せない重要情報が解説されている。
動画前半の普通預金ランキングでは、大きな順位変動こそなかったものの、注目すべき動きがあった。ランキング9位の「Habitto」は、2月1日より貯蓄口座の金利を年0.5%から0.6%へ引き上げた。「特に条件もなく0.6%」という手軽さが魅力だが、上限は100万円までとなる。一方、7位の「MATSUI Bank（松井バンク）」については、2月から証券残高連動プログラムが開始されたことで条件が変更され、「解約となってしまった」と指摘。証券残高が100万円未満の場合、金利が0.41%に下がる点に注意が必要だ。
中盤で紹介された1年もの定期預金ランキングでは、既存ユーザー向けの金利改善が目立つ。特に「大和ネクスト銀行」は、1年もの定期預金の金利を従来の0.9%から1.2%へと大幅に引き上げた。「前回は0.9%でしたので大幅アップ」との評価通り、既存顧客にとっても魅力的な水準となっている。また、新規口座開設者向けでは、「UI銀行」が4周年記念キャンペーンとして1.25%の高金利定期を提供開始したことがトピックとして挙げられた。
動画終盤の1年未満定期預金では、緊急性の高い情報が共有された。最大3万円相当のポイントがもらえる「みずほ銀行」の定期預金キャンペーンについて、当初の予定を繰り上げて「3月2日23時59分をもって終了」することが発表されたのだ。同チャンネルは公式サイトの「好評につき」という文言を引用しつつ、検討中の視聴者に対して早めの行動を促している。
各行が金利やキャンペーン内容を頻繁に更新している現在の状況下では、情報の鮮度が資産運用の成果を左右する。特に期間限定のキャンペーンや金利改定のタイミングを逃さないよう、こまめな情報収集がこれまで以上に重要になるだろう。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
投資、ポイ活、貯金・節約、節税に関する動画を発信しています。できる限り投資資金に回すことで、ゆとりある老後資金の確保を目的としています。YouTubeでは、「お金を消費せずとも、ポイントのみを獲得できる」というポイ活ノウハウにも光を当て、万人でも分かりやすく、再現性の高いポイ活の情報を発信していきます。