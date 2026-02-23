2月21日に仙台 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで幕をあけたKing Gnuのツアー「CEN＋RAL Tour2026」。宮城での公演2日目となる22日にボーカル・キーボードの井口理（32）が公演中に放った言葉がSNS上で拡散され、賛否を呼んでいる。

井口がこの日言及したのは、アーティストが歌うのに合わせて歌う観客のこと。初日公演後、Xでは“合唱がうるさすぎて歌が聞こえない”と訴えるファンの投稿があがり、波紋を呼んでいた。

これに触れる形で井口は「『隣の人の声がうるさくて聞こえない。何だよ！』みたいなね、声も聞こえてきますが。どうなんですか？皆さん」と切り出した。

そして井口は「まあ僕としてはですね、求めてることなので、こちらが」「いいんですよガンガン歌ってもらって。ああなんか隣の声うるさいなって思ったらそれ以上に歌ってください。いいですね？」「その場をね、NOと言わずに楽しむことが大事ですから」と続け、観客の熱唱を肯定した。

しかしSNS上では、井口の考えに反対する意見も上がっていて……。

《いやー……棲み分けさせてよ 歌って騒ぎたいゾーン（料金5000円上乗せ）とか作ってよ 本人の歌声聞きにきてんのに、金返せレベルだよ…… こんなこと言うアーティスト絶対嫌だw》

《なんでお金払って隣の人と声量バトルせなあかんのや》

《いやぁ、個人的にでかい声で歌われるのは勘弁、、、しかも音程が合ってなくて、ずーっと歌われるのは地獄よ。》

音楽関係者は言う。

「“ライブ中に熱唱する客”というのは、これまでにもたびたびSNS上で話題になってきました。“アーティストの歌を聞きに来ているんだから迷惑だ”という人が多いいっぽうで、熱唱する当事者としてはライブの一体感を楽しみたいという思いなのでしょう。両者の意見は食い違い、論争が続いていましたが、今回King Gnuが言及したことによってより一層、議論が盛り上がっている形です。King Gnuとしては、観客それぞれが好きなようにライブを楽しんでほしいということでしょうが……」

今回はアーティスト側が大々的に“観客の熱唱”を認めただけに、アーティストの方針次第だという声も。

《アーティストが認めてればいいは別にいいんだが 聴きたいのはあなたの素晴らしい歌声なんだよねっていう気持ちも理解してほしいとは思う》

《アーティストがハッキリ方針示してくれること自体は凄く良いことだと思う。 私の推しは幸い「大声で歌うのはやめてね」派なので本当に助かった。音痴な隣人の歌を聞かされても我慢しなきゃいけない界隈なんて地獄以外の何物でもないわ。》

賛否が分かれる観客のマナー。正しいのは果たして――。