往年のレーシングカーをオマージュした「魔術師」

米国のカリフォルニアを拠点とするシンガー・ヴィークル・デザイン（以下シンガー）は2026年1月22日、ポルシェ「911（964型）」をベースにした最新のレストモッド「シンガーDLSターボ」を初公開しました。

シンガーといえば、これまで「クラシック」や「DLS」といった、空冷エンジンの純粋さを追求したモデルを世に送り出しているポルシェのスペシャリストです。

今回発表されたのは、同社の最新プログラム「DLSターボ」によって仕立てられた最初の1台です。オーナーによって「ソーサラー（魔術師）」と名付けられたこの個体は、1970年代後半に登場したレーシングカー「934.5」からオマージュした、強烈なスタイリングが特徴です。

ベースとなるのは964型のモノコックで、シャシ剛性を強化した上で軽量なカーボン製のボディを採用しています。

オーナーの要望により、このソーサラーはサーキット走行を見据えた「トラック・フォーカス」な仕様が選択されました。深く切り込んだフロントスポイラーと、後方にそびえ立つ巨大なリアウィング、そしてワイドなフェンダーがただならぬオーラを放っています。

ボディカラーは「ファンタジア・ブルー」と呼ばれる鮮やかな青色で、リアに向かって徐々に暗くなるグラデーション塗装が施されました。

足元には、シャンパンゴールド仕上げのセンターロック式マグネシウムホイール（フロント19インチ・リア20インチ）を装着し、ミシュラン・パイロットスポーツ・カップ2タイヤが組み合わされます。

見た目だけでなく、中身もモンスター級のスペックです。リアに搭載されるエンジンは、シンガーがレストア・開発を行った3.8リッター水平対向6気筒ツインターボ。

DLSプログラムで培ったノウハウを活かし、空冷シリンダーと水冷シリンダーヘッドを組み合わせるという独創的な冷却システムを採用しています。

これにより、ターボ車でありながら9000rpm以上という超高回転まで吹け上がり、最高出力は700馬力以上、最大トルクは750Nmを発生します。

トランスミッションは6速MTで、駆動方式は後輪駆動（RR）。700馬力をマニュアルで操るというドライバーの腕が試される仕様ですが、ボッシュと共同開発した最新のトラクションコントロールやスタビリティコントロールも搭載され、安全性も考慮されています。

インテリアもシンガーらしい芸術的な仕上がりです。シートはペブルグレーのレザーとパールグレーのアルカンターラで仕立てられ、エクステリアに合わせたシャンパンカラーのパイピングやトリムがアクセントになっています。

メーター類も高級時計のようなハンドメイド仕様で、タコメーターは9000回転以上を刻みます。

シンガーのCSOであるマゼン・ファワズ氏は、「時速40マイル（約64km/h）でも140マイル（約225km/h）でも楽しめるクルマを目指した」と語ります。

究極のアナログスポーツカーとして誕生したDLSターボ。ソーサラーの名の通り、見るものすべてに魔法をかけるような一台といえるでしょう。