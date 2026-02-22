¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡¢OpenAI½Ð»ñ´ÑÂ¬¤Ç´Ø¿´½¸Ãæ¡¡·è»»Á°¤Ë½ÅÍ×¶ÉÌÌ
¢£300²¯¥É¥ë¤ÎµðÂçÅê»ñ¤â¡¡Ê£¿ô¤Î³¤³°ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢OpenAI¤¬¿Ê¤á¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬»²²Ã¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¸½»þÅÀ¤ÇºÇ½ª¹ç°Õ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢µ¬ÌÏ¤Ï300²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢AIÊ¬Ìî¤ÎÈ¯Å¸¤ª¤è¤Ó¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡OpenAI¤Ï¹âÅÙ¤ÊÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ËÄÂç¤Ê±é»»Ç½ÎÏ¤È¤¤ï¤á¤Æ¹âÅÙ¤Ê¿¼ÁØ³Ø½¬Ç½ÎÏ¡ÊLLM:Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡Ë¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î·×»»´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢À½¤ÎGPU¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¾¼Ò¤Ï°ÊÁ°¤«¤éµ»½ÑÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸À¤Ë¤¢¤ë¡£½Ð»ñ¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã±¤Ê¤ë¼è°úÀè¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢»ñËÜÌÌ¤Ç¤â·ë¤ÓÉÕ¤¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥·¥Ê¥¸¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤À¡£
¢£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¡¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢AI´ØÏ¢¼ûÍ×¤¬°ú¤Â³¤·øÄ´¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¾ÍèÀ¤ò¼¨¤¹ºàÎÁ¤È¤Î¼õ¤±»ß¤á¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢µð³ÛÅê»ñ¤¬ºâÌ³¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤ë¤Ù¤¤À¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
¡¡Â¸µ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢AI´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤¬»Ø¿ôÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¤¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ï¤½¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î³ô²ÁÆ°¸þ¤¬Åê»ñ²È¿´Íý¤òº¸±¦¤·¤ä¤¹¤¤¹½¿Þ¤¬Â³¤¯¡£
¡¡½Ð»ñ´ÑÂ¬¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ã»´üÅª¤Ê»ñ¶âÎ®Æþ¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢´üÂÔ¤¬Àè¹Ô¤·²á¤®¤ì¤ÐÈ¿Æ°¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯»ÍÈ¾´ü·è»»¤òÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£»Ô¾ì¤Î´Ø¿´¤Ï¡¢Çä¾å¤äÍø±×¤Î¿¤Ó¤Ë²Ã¤¨¡¢AI¸þ¤±È¾Æ³ÂÎ¤Î¼õÃí¾õ¶·¤ä¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼´ØÏ¢»ö¶È¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ëº£¸å¿ô»ÍÈ¾´ü¤Î¼ûÍ×¸«ÄÌ¤·¤ä·Ð±Ä¿Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢³ô²Á¤ÎÊý¸þÀ¤â¤·¤¯¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç¤¤ÊºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¹â¤¤À®Ä¹´üÂÔ¤¬³ô²Á¤Ë¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÆâÍÆ¼¡Âè¤Ç¤ÏÃÍÆ°¤¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡AIÊ¬Ìî¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»ñËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÂç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢Åê»ñµ¬ÌÏ¤Î³ÈÂç¤È¼ý±×²½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Ìä¤ï¤ì¡¢À®½Ï¤·¤¿ÃÊ³¬¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÈOpenAI¤ò½ä¤ëÆ°¤¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë´ë¶È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢AI´ØÏ¢ÌÃÊÁÁ´ÂÎ¤ÎÉ¾²Á¼´¤òÃµ¤ëºàÎÁ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¡¢½Ð»ñ¤Î¶ñÂÎ²½¤ÎÍÌµ¤È·è»»ÆâÍÆ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦·Á¤Ç¡¢Áê¾ì¤ÎÎ®¤ì¤òº¸±¦¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£