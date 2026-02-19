【天秤座】週間タロット占い《来週：2026年2月23日〜3月1日》の総合運＆恋愛運

写真拡大 (全2枚)


来週（2026年2月23日〜3月1日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

🌼【今週の12星座占い】2026年2月16日〜2月22日｜総合運＆恋愛運TOP３

『恋愛面以外では頑張り過ぎないでいましょう』


｜総合運｜　★★★☆☆


自分が苦手なことを得意な人に委ねて、自分が甘えることで成り立っていくことがあるようです。自分を卑下してネガティブにならないことが必要でしょう。仕事や公の場では必要以上の向上心が自分のことも周囲の人のことも苦しめてしまいます。未完成な自分の良さを受け止めましょう。

｜恋愛運｜　★★☆☆☆


目先の楽さを優先すると、立場など自分が有利になれる人との縁が深まります。でも、後々に自分のことを誇れなくなりそうです。一時の感情に流さないでいましょう。シングルの方は、元気や明るさが取り柄な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもよりこちらの努力に気付いてくれます。

｜時期｜


2月26日　我慢を頑張る　／　2月27日　納得いかないことがある

｜ラッキーアイテム｜


冷凍食品

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞