グループ飲みで視線をひとり占め♡【乃木坂46・金川紗耶】が着こなす飲み会コーデ
男女でわいわい楽しむサークル飲みはどんなお洋服で行けばいい？今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、グループ飲みで視線をひとり占めできる「ひとり勝ちナイトワンピ」をご紹介します。ほどよいカジュアル感で気あいやあざとさを感じさせないのがコツなんです♡
金川紗耶のひとり勝ちナイトワンピ
女子会やサークル飲み、ディナーデートなど、夜遊びはお気に入りのワンピースで過ごしたい♡ 過ごす相手別に、最高に盛れるトキメキワンピをピックアップ。
沼らせ必至なコーデを、やんちゃんがお届けします♡
グループ飲みで浮かずに映える、KOREANカジュアルワンピ
with サークルトモダチ
男女でわいわい楽しむサークル飲みは、ほどよいカジュアル感で気あいやあざとさを感じさせないのがコツ。韓国カジュアルを意識したミニワンピがおすすめ。
ヘルシーな脚見せは、親近感のなかにほんのり女っぽさも♡
Cordinate きちんとシャツレイヤード×こなれプリーツミニ
シャツレイヤードとプリーツで好感度もミーハー感もGET♡
全方位から好感度をGETできるシャツレイヤードワンピは、ほどよい細身シルエットでスタイルよく見えるのも◎。
ミニ丈で女っぽさもありつつ、水色×グレーの配色で知的に見える♡
撮影／花盛友里 スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／𠮷粼沙世子（io） モデル／⾦川紗耶（本誌専属）文／本田理恵
