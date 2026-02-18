2月12日、国分太一（51）は代理人弁護士の菰田優氏を通じて、日本テレビ・福田博之社長と面会し、謝罪をおこなったことを発表。また人権救済申し立ては行わないことを明らかにした。

昨年6月、コンプライアンス違反を理由に日本テレビの『ザ！鉄腕！DASH!!』を降板していた国分。無期限の活動休止を発表し、城島茂（55）、松岡昌宏（49）とのグループ・TOKIOも解散していた。

昨年11月には記者会見をおこない、関係者への謝罪と共に、降板した際の日本テレビの対応に瑕疵があったとして、日弁連に人権救済の申し立てをおこなったことを明かしていた。スポーツ紙記者は話す。

「昨年11月の会見で国分さんは、コンプライアンス違反の詳細を知らされなかったことに触れ、どういった行為が違反に当たったのかを日テレと“答え合わせ”したい、と涙ながらに主張しました。

これに、日テレは《二次加害の恐れがあり「答え合わせ」は難しい》と声明を発表。昨年12月の定例会見でも福田社長は『答え合わせするまでもないと考えています』と述べていました。

その後、国分さんによる人権救済申し立てに対して、日本弁護士連合会は代理人弁護士に『取り扱うことができない』と通知したと報じられました。

国分さんからすると“八方塞がり”ともいえる状況。そこで“和解”に向けて日本テレビ側と直接対話をすることを望み、日本テレビ側もそれに応じたと聞いています」（前出・スポーツ紙記者）

同じく2月12日に、国分に関連する発表があった。 「通信販売会社・ジャパネットたかたの新広告キャラクターに嵐の相葉雅紀さん（43）が就任しました。国分さんは’09年から16年間、同社のイメージキャラクターを務めていましたが、コンプライアンス違反が発覚後、すぐに契約が解除されていました」（広告代理店関係者）

国分の後釜に所属事務所・STARTO ENTERTAINMENTの後輩である相葉が抜擢された背景を、前出の広告代理店関係者はこう推察する。

「不祥事が起きて降板した枠に、同じ事務所のタレントが後任として収まることはしばしばあります。

製薬会社・健栄製薬の商品であるベビーワセリンリップのCMを担当していた中丸雄一さん（42）が、`24年8月8日に一部週刊誌で女子大生とのホテル密会が報じられると、8月末で契約期間が“満了”に。同年11月から、Snow Man・佐久間大介さん（33）とKEY TO LIT・猪狩蒼弥さん（23）が後釜に抜擢されたことがありました。

健栄製薬は、中丸さんのホテル密会が報じられた際、スポーツ紙の取材に対して、《人間性も含めて採用させていただいたので、事実だとすれば残念》とコメントしていました。

今回は分かりませんが、後任の出演料を抑える代わりに、裏では“違約金”が減額されているパターンが多いそうです」

テレビ局と和解し、スポンサー企業も後任を決定。国分のコンプライアンス違反問題は、決着がつきつつあるようだ――。