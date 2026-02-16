【ワークライフバランスを捨てる】と宣言！？仕事に邁進した主人公を襲った友だちの“衝撃発言”とは...？・前編

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！仕事で成果を出そうと「ワークライフバランス」を捨てた女性。過酷な労働環境に自ら身を投じた彼女が、心身ともに追い詰められた末に直面した、予想外の結末とは……。

社会人3年目になり、私は仕事への意欲に燃えていました。ある日、上司から今後の展望を問われ、評価を上げたい一心で「ワークライフバランスを捨てて成果を出します！」と宣言してしまったのです。

やる気に満ち溢れていた私は、私生活を犠牲にしてでも、会社にとって欠かせない存在になろうと固く心に決めていました。

ところが、その宣言が思わぬ方向に転がっていきました。言葉を聞きつけた周囲の社員たちから、「仕事好きだもんね」と次々に業務を押し付けられるようになったのです。

断りきれない私は、自分の仕事に加えて膨大な雑務まで引き受けることになりました。気づけば朝から晩までデスクに張り付き、息つく暇もないほど忙しい日々が始まりました。