【ワークライフバランスを捨てる】と宣言！？仕事に邁進した主人公を襲った友だちの“衝撃発言”とは...？・前編
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！仕事で成果を出そうと「ワークライフバランス」を捨てた女性。過酷な労働環境に自ら身を投じた彼女が、心身ともに追い詰められた末に直面した、予想外の結末とは……。
理想と気合は十分！上司に宣言した「仕事人間」への道
社会人3年目になり、私は仕事への意欲に燃えていました。ある日、上司から今後の展望を問われ、評価を上げたい一心で「ワークライフバランスを捨てて成果を出します！」と宣言してしまったのです。
やる気に満ち溢れていた私は、私生活を犠牲にしてでも、会社にとって欠かせない存在になろうと固く心に決めていました。
ところが、その宣言が思わぬ方向に転がっていきました。言葉を聞きつけた周囲の社員たちから、「仕事好きだもんね」と次々に業務を押し付けられるようになったのです。
断りきれない私は、自分の仕事に加えて膨大な雑務まで引き受けることになりました。気づけば朝から晩までデスクに張り付き、息つく暇もないほど忙しい日々が始まりました。
膨れ上がる業務量と削られていくプライベートの境界線
毎日の残業は当たり前になり、深夜に帰宅して寝るだけの生活が続きました。友人からの誘いもすべて断り、大好きだった趣味の時間も完全になくなりました。
肌は荒れ、目の下には消えないクマができましたが、それでも「成果を出さなければ」という強迫観念に突き動かされる日々...。周囲の期待に応えようと必死に笑顔を作っていました。
そんなある日、疲れ果てて歩いていた街中で、偶然大学時代の友人と再会。数年ぶりの再会に驚く私に対し、友人は私の顔をじっと見つめました。
そして、華やかな彼女から放たれたのは、私の今の状況を根底から揺るがすような、あまりにも衝撃的なひと言だったのです。
主人公が思わず言葉を失った、友人の衝撃発言とは...！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部