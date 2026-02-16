この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」を運営するネコ山氏が、「爆益確定 Vポイントpay 10％還元祭り始まる VISA割コンボでホクホク」と題した動画を公開。VポイントPayアプリを活用した10%還元キャンペーンについて解説した。

今回発表されたのは、「東京ポイント⇒Vポイント交換＆VポイントPayアプリ利用でもれなく10%還元キャンペーン」である。2026年2月16日から5月15日までの期間中、キャンペーンの参加条件を満たした上でVポイントPayアプリのタッチ決済を利用すると、利用金額の10%がVポイントで還元される。還元上限は1,100ポイントとなっている。

キャンペーン参加の必須条件は、「東京ポイント」から「Vポイント」へポイントを交換することだ。最低100ポイントの交換で条件を達成できる。「東京ポイント」とは、東京都が運営する公式アプリ「東京アプリ」内で獲得できるポイントのことである。ネコ山氏は、このアプリが都民以外でも利用可能であることを公式FAQを引用して説明。これにより、全国どこに住んでいてもキャンペーンに参加できるとした。

同氏は、参加条件となる100東京ポイントを即時で獲得する方法として、東京都が提供する自転車安全学習アプリ「輪トレ」を紹介。このアプリをダウンロードし、学習コンテンツを最後まで進めると100ポイントが付与されるという。獲得した東京ポイントをVポイントに交換後、VポイントPayアプリでタッチ決済を行えば10%還元の対象となる。

さらに、このキャンペーンはVisaが実施している「スマホで！タッチでVisa割」キャンペーンとの併用も可能だ。また、三井住友銀行の「Olive」を利用しているユーザーであれば、「ポイント払いモード」に設定して決済することで、還元されるVポイントを現金（キャッシュバック）として受け取ることもできると解説した。

キャンペーンは5月15日まで開催される。参加を検討しているユーザーは、まず「東京アプリ」をインストールし、「輪トレ」などを利用して100東京ポイントを獲得後、Vポイントへ交換手続きを行う必要がある。

