「訪問介護って大変？」介護士がリアルな1日を体験
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
介護士として活動するYouTuberのはたつんが、「訪問介護１日体験！ヘルパーのお仕事全てお見せします。介護のお仕事1日密着リアル版】」と題した動画を公開しました。訪問介護の仕事に抱かれがちなイメージを払拭すべく、はたつん氏が実際に1日体験し、そのリアルな現場を伝えています。
今回協力したのは「エルケア八千代ケアセンター」。動画では、清潔で設備が整った事業所の様子が紹介されます。はたつん氏は専用のロッカーと制服を用意してもらい、緊張した面持ちで朝礼に参加。その後、先輩ヘルパーに同行し、お客様の自宅へと向かいました。訪問介護とは、自宅での生活が困難になった要介護者に対し、介護福祉士やホームヘルパーが自宅に赴き、日常生活の世話を行うサービスです。
1軒目のお客様宅では、まず服薬や体調の確認から始まります。新人であるはたつん氏は見学が主ですが、お客様と積極的にコミュニケーションを取ろうと試みます。最初は緊張していたはたつん氏も、お客様や先輩ヘルパーとの和やかな会話の中で、徐々に笑顔を見せるようになりました。2軒目では買い物代行や昼食の調理を行い、お客様の好みや食べやすさに配慮した食事を提供するなど、生活に密着した支援の様子が映し出されています。
この動画は、訪問介護の仕事内容だけでなく、お客様一人ひとりと向き合う温かい時間や、スタッフ同士の連携の大切さを伝えています。介護の仕事に興味がある人にとって、現場のリアルな雰囲気ややりがいを感じられる内容となっています。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
