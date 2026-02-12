この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元テレビ局員が解説、下北沢再開発が「画一的なビル街」にならなかった理由と「家賃高騰」に潜む将来への懸念

元テレビ局員の下矢一良氏が、YouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で「【あなたの知らない下北沢】サブカルの聖地が激変！小田急線と京王線が交差する街の激ヤバ再開発を徹底解説」を公開した。小田急線の地下化に伴い生まれた広大な跡地開発の独自性と、ビジネス的な成果、そして将来に向けた懸念材料について解説している。



動画ではまず、長年の課題であった「開かずの踏切」解消のために行われた小田急線の地下化事業について触れられた。これにより地上に生まれた約1.7kmの細長い空き地を利用し、新たな街「下北線路街」が形成されている。下矢氏は、この開発の最大の特徴として、小田急電鉄が掲げた「サーバント・ディベロップメント（支援型開発）」というコンセプトを挙げた。「開発というとお金の力でドカンとビルを建てるイメージだが、今回はあくまで地域に『仕える』、街への支援型の開発だ」と、従来の手法との違いを強調する。



その思想はテナント選びにも表れており、「日記専門店」や「おむすび不動産」といった、一般的な商業施設では見かけないユニークな店舗が多く誘致されている。「BE YOU.（自分らしく）」というテーマのもと、画一的なチェーン店ではなく、下北沢のカルチャーに馴染む個性を重視している点が、地域の支持を集めている要因の一つだという。実際、ビジネス的な成果も出ており、下矢氏は「2023年度の下北沢関連の売上は約15億円、駅の乗降客数は前年比21%増」というデータを提示し、「小田急のビジネスとしては堅調に成功している」と評価した。



一方で、下矢氏は今後の課題として「家賃の高騰」によるリスクを指摘する。再開発により地価や賃料が上がれば、資金力のないユニークな個人店が維持できなくなり、結果として「どこにでもある画一的な店ばかりになる」恐れがあるからだ。また、昨今の建築費高騰により、企業側が資金回収を急ぐ必要性に迫られることも、こうした傾向に拍車をかける可能性がある。



下矢氏は、「ユニークであることは、万人受けしないということでもある」と述べ、ビジネスと文化のバランスを保つ難しさに言及。「今は堅調だが、5年10年先も今の文化が根付いているかはまだ分からない」とし、長期的な視点での評価が必要だと結論付けた。



