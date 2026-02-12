この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

茂木健一郎氏「選挙に落ちればただの人」それでも政治家が目指す権力の座、その人生の真実とは

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「国会議員を『先生』と呼ぶこと、『大臣』という大げさな名前の背後にある『人生の真実』」と題した動画を公開。国会議員を「先生」と呼ぶ慣習に対し、その仕事の過酷さから「敬意を表するくらいでちょうどいい」という独自の視点を提示した。



動画で茂木氏は、国会議員を「先生」と呼ぶことに批判的な意見があることに触れつつも、「偉いから先生と呼ぶのではなく、あまりにも大変な仕事をやってもらっているから『先生』って言うくらいいいじゃないか」と持論を展開する。その根拠として、国会議員という職業の不安定さと過酷さを挙げた。



茂木氏は、選挙について「落ちればただの人」になる厳しい現実を指摘。当選後も、本会議や予算委員会などへの出席が義務付けられ、党の方針に逆らえない「党議拘束」によって個人の意見が通らないなど、多くの制約の中で活動しなければならない実情を解説した。さらに、週末は地元選挙区に戻り、支援者との交流に時間を費やす必要もあるという。こうした多大なストレスを伴う激務に対し、「大変な仕事ですよ。ストレスたまる」とその労をねぎらった。



最終的に茂木氏は、国会議員の仕事は名誉欲や権力欲だけでは務まらない極めて過酷なものであると結論付け、「『先生』と呼んだり『大臣』と言ったり、そういう大げさな名前で、おだてるくらいでちょうどいい」と語る。彼らの働きに感謝の念を込めて敬称を使うことの妥当性を訴えかけ、動画を締めくくった。