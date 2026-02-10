『ガンダム 閃光のハサウェイ』興収15.3億円突破 前作超えまで残り7億円
アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）の興収情報が発表された。公開から11日間で興行収入15億3228万4040円、観客動員数91万4106人を突破した（興行通信社調べ）。
1月30日よりIMAX含めて合計431スクリーンにて公開された同作は、公開3日間で興収8.4億円、観客動員数51万人を突破。前作、第1章『閃光のハサウェイ』対比で162%の大ヒット。2021年に公開された第1作目『閃光のハサウェイ』の興収22.3億円を超える勢いとなっている。
なお、『ガンダム』映画シリーズの最高興収は、劇場版『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』（2024年1月26日公開）の50億円超えとなっている。
『閃光のハサウェイ』は、2019年に迎えたガンダム誕生40周年、さらに宇宙世紀の次の100年を描く「UC NexT 0100」プロジェクトの映画化作品第2弾として制作されたもの。
アムロとシャアによる最後の決戦を描いた『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』（1988）の世界観を色濃く継承する作品で、反地球連邦政府運動「マフティー」の戦いを縦軸に、そのリーダーであるハサウェイ・ノア、謎の美少女ギギ・アンダルシア、連邦軍大佐ケネス・スレッグの交差する運命を横軸に描く。
2021年に公開された第1作目『閃光のハサウェイ』は、興行収入22.3億円を突破する大ヒットで、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』では、シリーズ史上、もっとも濃密なドラマが展開され、少女ギギにかつてのトラウマを思い出すハサウェイが、彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めていくストーリーが展開される。
■『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』興収情報
公開3日間：興収8.4億円、観客動員数51万人
公開5日間：興収10億72万8340円、観客動員数60万2787人
公開10日間：興収14億円、観客動員数88万人
公開11日間：興行収入15億3228万4040円、観客動員数91万4106人
