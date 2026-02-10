¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤Î¤ËÄÂÂß¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¥Þ¥¤¥Ûー¥à¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»ý¤Á²È¤«ÄÂÂß¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë´ð½à¡â»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«
Ä¹Ç¯¡¢¡Ö·ëº§¤·¤¿¤é²È¤òÇã¤¦¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤é¥Þ¥¤¥Ûー¥à¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¼Ò²ñÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢²È·×¾å¤ÎÀµ²ò¤È¤Ï¤«¤®¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Ç¤âÄÂÂß¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤ÏÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£½»¤Þ¤¤¤Ï¡Ö½êÍ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤À¤±¤Ç½»Âð¹ØÆþ¤òµÞ¤°¤È¡¢¸å¡¹²È·×¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Ûー¥à¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÈÉéÃ´
¥Þ¥¤¥Ûー¥à¤Ë¤Ï¡¢½»Âð¥íー¥ó´°ºÑ¸å¤Î½»µïÈñ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¡¢ÆâÁõ¤ò¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢»ñ»º¤È¤·¤Æ»Ä¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢½»Âð¥íー¥ó¤Ï¿ôÀéËü±ßµ¬ÌÏ¤ÎÄ¹´üºÄÌ³¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡¢½¤Á¶Èñ¡¢´ÉÍýÈñ¤Ê¤É¡¢¹ØÆþ¸å¤â·ÑÂ³Åª¤ÊÉéÃ´¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶µ°éÈñ¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë»þ´ü¤È¥íー¥óÊÖºÑ¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¡¢²È·×¤¬°ìµ¤¤Ë¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ý¤Á²È¤Ï¡Ö°Â¿´¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¸ÇÄêÈñ¤òÁý¤ä¤¹ÁªÂò¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÂÂß¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡Ö½ÀÆðÀ¡×¤È¡Ö¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡×
ÄÂÂß½»Âð¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¿Ê³Ø¡¢Å¾¶Ð¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤Ê¤É¡¢ÁÛÄê³°¤Î½ÐÍè»ö¤¬¿ôÂ¿¤¯µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÂÂß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ½»¤ßÂØ¤¨¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢½»Âð¥íー¥ó¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¸ÇÄê¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Éâ¤¤¤¿»ñ¶â¤ò¶µ°éÈñ¤äÏ·¸å»ñ¶â¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²È·×Á´ÂÎ¤Î°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡ÖÄÂÂß¡áÉÔ°ÂÄê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
È½ÃÇ´ð½à¤Ï¡Ö½»Âð¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²È·×¤Î»ñ¶â·×²è¡×
½»Âð¤òÇã¤¦¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ýÆþ¤Î°ÂÄêÀ¤äÃùÃß³Û¡¢¶µ°éÈñ¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤È¤¤¤Ã¤¿Á´ÂÎÁü¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÁêÂ³¤Ç½»¤Þ¤¤¤ò°ú¤·Ñ¤°Í½Äê¤¬¤¢¤ë²ÈÄí¤ä¡¢Å¾¶Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤Ë½»¤à¾ì½ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶µ°éÈñ¡¦Ï·¸å»ñ¶â¤Î¤á¤É¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¥Þ¥¤¥Ûー¥à¤ÏÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢°ì³µ¤Ë¤É¤Á¤é¤¬¤è¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î²È·×¤È¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¡¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ç·è¤á¤ë
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤Î¤ËÄÂÂß¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½»Âð¤Ï¸«¤¨¤äÀ¤´ÖÂÎ¤Ç·è¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È²È·×¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥â¥Ç¥ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
»ý¤Á²È¤ÈÄÂÂß¤ÎÉ¸½àÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¿ÞÉ½1¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¹ØÆþ²Á³Ê¡§4500Ëü±ß
Æ¬¶â¡§500Ëü±ß
½»Âð¥íー¥ó¡§4000Ëü±ß¡ÊÇ¯´Ö¥íー¥óÊÖºÑ135Ëü±ß¡Ü½¤Á¶ÀÑÎ©¶â30Ëü±ß¡Ü¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ15Ëü±ß¡Ë
¶âÍø¡§1.0¡ó¡Ê¸ÇÄê¡Ë
ÊÖºÑ´ü´Ö¡§35Ç¯
²ÈÄÂ¡§·î12Ëü±ß¡¡¡Ê1Ç¯¤¢¤¿¤ê12Ëü±ß¡ß12¡Ü12Ëü±ß¹¹¿·ÎÁ/2=150Ëü±ß¡Ë
¹¹¿·ÎÁ¡§2Ç¯¤´¤È¤Ë²ÈÄÂ1¥ö·îÊ¬
½¤Á¶¡¦¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡§¤Ê¤·
¤¿¤À¤·¡¢°ú¤Ã±Û¤·Âå¡¦²ÈÄÂ¾å¾ºÊ¬¤Ê¤É¤Ï´Þ¤Þ¤Ê¤¤
¿ÞÉ½1¹àÌÜ »ý¤Á²È ÄÂÂß Ç¯´Ö½»µïÈñ Ìó180Ëü±ß Ìó150Ëü±ß 30Ç¯Áí³Û Ìó5400Ëü±ß Ìó4500Ëü±ß ´°ºÑ¸å¡¦·ÀÌóËþÎ» ½»µï¤Ï»Ä¤ë ½»µï¤Ï»Ä¤é¤Ê¤¤ ½»¤ßÂØ¤¨¼«Í³ÅÙ Äã¤¤ ¹â¤¤
¡Ê°ú¤Ã±Û¤·Âå¡¦ÄÂÎÁ¥¢¥Ã¥×¥ê¥¹¥¯¡Ë ¸ÇÄêÈñ¥ê¥¹¥¯ ¹â¤¤ Äã¤¤
¡ÊÉ®¼ÔºîÀ®¡Ë
¿ÞÉ½1¤ò»²¹Í¤Ë¡¢º£¸å¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¼Ô : ¼Æ¾ÂÄ¾Èþ
£Ã£Æ£Ð(R)Ç§Äê¼Ô