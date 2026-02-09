この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

現役介護士でYouTuberのはたつん氏が、自身のYouTubeチャンネルで「介護士も「介護される側」になってオムツで排泄体験してみよう！！【介護体験】」と題した動画を公開。多忙な介護現場でつい発してしまいがちな言葉が、介護される側にどのような心理的負担を与えるのかを自らの体で検証した。

動画で、はたつん氏は「オムツしているから（オムツの中に）していいんだよ」といった声かけが、本当に利用者のためになっているのか疑問を呈した。その実態を確かめるべく、自身がオムツを着用し、「決められた時間までお手洗いに行けない」というルールのもとで排泄を体験する企画を実施。協力者である介護士にオムツを装着してもらう場面では、「手をずっと添えられてると不快」「締め付けられすぎはツライかも」と、身体的な違和感や不安を吐露した。

実験が進み、尿意が限界に達したはたつん氏がトイレに行きたいと訴えると、協力者からは「時間まで少しあるから」「もう少しだけ我慢してね」「オムツの中でしていいよ」といった声がかけられる。これに対し、はたつん氏は「『大丈夫』って何が？って思っちゃう」「本当にイヤだった」と強い不快感を表明。介護する側が善意で発する言葉が、当事者にとっては尊厳を傷つけかねないことを浮き彫りにした。

その後、実際にオムツの中で排泄すると、最初の温かさはすぐに「とにかかく不快」な感覚に変わり、「一刻も早く替えてほしくなる」「衣類が汚れてないか心配になる」と、新たな心理的ストレスが生まれることを明かした。さらに「横になりながら出すのは本当に至難の技」「身体が拒否反応を出している」と語り、当たり前だと思っていた行為がいかに困難であるかを痛感した様子を見せた。

最後に、はたつん氏は今回の体験を通して「介護される側の気持ちに寄り添ってほしい」と強く訴えた。オムツ交換の技術だけでなく、利用者の心情を理解し、言葉を選びながらケアにあたることの重要性を再認識させる内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:00

介護される側の気持ちを体験する企画趣旨
01:57

オムツ着用体験と身体的な違和感
04:24

「トイレに行きたい」利用者の訴えと介護士の対応
07:44

失禁後の不快感と心理的変化
11:15

体験を終えて介護士に伝えたいこと

