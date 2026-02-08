ミラノ・コルティナ冬季オリンピック（五輪）の開催をめぐり、環境や経済、社会に与える影響について大規模な抗議デモが行われた＝7日、イタリア・ミラノ/Guglielmo Mangiapane/Reuters via CNN Newsource

ミラノ（CNN）イタリア・ミラノで7日午後、ミラノ・コルティナ冬季オリンピック（五輪）に対する抗議デモが行われ、デモ参加者はプラカードを掲げ、腕を組み、歌い踊りながら、市内を平和的に行進した。だが、夜になると、一部の参加者が警察官や警察車両を標的にして暴力行為に及んだ。治安当局はこれに対し、催涙ガスや放水砲を使用して対応した。

イタリア当局はこれとは別に、北部の鉄道路線で相次いだ事件について、組織的な破壊行為の疑いがあるとして捜査を進めている。

ミラノで行われた五輪に抗議するデモには、市内のほか、ロンバルディア州など北部からのグループも参加した。デモ隊は、五輪施設建設による環境への影響や、大会がもたらすとされる「経済的、社会的な損害」に反対の声を上げた。

デモは「持続不可能オリンピック委員会」を名乗る団体が主催し、草の根のスポーツ団体をはじめ、市民運動、環境団体、学生、住宅問題の活動家、労働組合、親パレスチナの団体、トランスフェミニズムのグループなど幅広い人々が集まった。

参加者はまた、イタリア政府の「権威主義的な安全保障政策への転換」や、人種的少数派への対応についても批判を展開した。

ミラノ・コルティナ五輪は6日に正式に開幕。ミラノにあるジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）で行われた開会式では、イタリアの豊かな芸術と文化がたたえられ、イタリア人テノール歌手アンドレア・ボチェッリさんや、米歌手マライア・キャリーさんが登場した。

デモはどのように暴徒化したか

デモ隊はメダリエ・ドーロ広場を出発し、厳重な警備が敷かれた五輪選手村の近くを通過した。一部の参加者が、選手の宿舎に向けて爆竹や発煙筒を投げたが、建物までには距離があり、実際に届くことはなかった。

その後、デモは選手村から離れ、コルベット広場に到達したところで衝突が始まった。少人数の参加者が警察に向けて花火を投げ、警察は突入で応じた。さらに、警察車両が花火で狙われ、警察は放水砲と催涙ガスを使用した。

全ての参加者が衝突に加わったわけではなく、多くは広場にとどまっていた。

ボローニャで鉄道破壊の疑い

イタリア北部ボローニャでは7日、鉄道網が深刻な混乱に見舞われた。交通相は、ボローニャ周辺の路線で「計画的な攻撃」があった可能性があるとの見方を示した。

鉄道会社などによれば、線路の切り替え装置で簡易的な爆発装置が見つかるなど、3件の被害が確認されたという。

捜査当局は、2024年パリ五輪期間中にフランスの高速鉄道網が狙われた事件と類似点があるとして、無政府主義者による破壊活動の可能性も排除していない。