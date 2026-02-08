この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

新卒応援チャンネル【さざえ】が「【問題作】「就職したことなくて・・・」突如現れた自称無職の凸者の様子がおかしい・・・【視聴者凸】」と題した動画を公開した。「就職したことないので応援してほしい」と通話をかけてきた22卒の男性。しかし、その口から語られたのは「無職」という言葉からは想像もつかない、波乱万丈すぎる人生だった。



「仕事の話ばっかりで疲れた」というさざえ氏が、何でもありの凸待ちを開始したところへ現れたこの男性。「大学卒業して3年、就職できていない」と語り始めたが、深掘りすると状況は一変する。男性は海外の大学を卒業し、4カ国語を習得。さらに「大学2年生の時に起業して会社を作った」と明かしたのだ。予想外のハイスペックぶりに、さざえ氏も「凄まじいですね」と驚きを隠せない。



しかし、そこからの転落劇が凄まじい。卒業直前、身内の女性から虚偽のストーカー被害をSNSで拡散され、就職予定だった国のビザが下りず内定取り消しに。その後、取引先の会社に入社するも、8ヶ月間待機させられた挙句、給料未払いで即日解雇されたという。「記事で見るとその国に6000万投資とかしてる会社だったのに」と、男性は信じられない不運を淡々と語った。あまりのエピソードの強さに、さざえ氏が思わず「虚言癖の方ですか？」と疑いの目を向ける場面もあったが、男性は「神に誓って本当です」と否定した。



現在は自身の会社を持ちつつも、役員報酬は受け取らず、日雇いバイトアプリ「タイミー」で生活しているという。「会社経営はジェットコースターなのでメンタルによくない」「サラリーマンは僕の憧れ」と、就職への強い意欲を見せていた男性。さざえ氏が転職エージェントの再利用を勧めるなど真剣にアドバイスを送っていたが、話の最後で男性は「最近、キッチンカーやりたいなと思いまして」と衝撃の告白をする。



就職したいのか、起業したいのか、結局何がしたいのか分からなくなったさざえ氏は、「頑張るしかないですね」と苦笑い。この投稿には「エピソードが強すぎて何が悩みかわからない」「ハイスペックなのかポンコツなのか謎すぎる」といったコメントが寄せられ、視聴者も困惑と爆笑の渦に包まれていた。