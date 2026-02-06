【炊爨】はなんて読む？ご飯を炊くことを意味する言葉！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「鸚鵡」はなんて読む？

2文字目がとても複雑な「炊爨」という熟語。

「炊爨」は、ご飯を炊くことを意味する言葉です。

いったい、なんと読むのかわかりますか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「すいさん」でした！

「炊爨」は、ご飯を炊くこと、煮炊きすることを表します。「炊事」や「割烹」の類義語です。

学校の合宿行事などで「飯盒（はんごう）炊爨」を経験した人も多いのではないでしょうか。

「飯盒」とは、主にアルミニウムでできた携帯用の炊飯具のことです。そして「飯盒炊爨」は、野外で飯盒を使ってご飯などを炊くことを意味します。

ちなみに「爨」は「爨（かし）ぐ」という訓読みを持つ漢字です。「爨ぐ」は「炊ぐ」とも書き、文字通り「ご飯を炊く」という意味になります。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

