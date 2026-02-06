2026年2月8日に投開票日を迎える衆議院議員解散総選挙の情勢調査で、立憲民主党と公明党の衆議院議員により結成された中道改革連合（中道）が大幅に議席を減らすとの結果が出て衝撃が広がっている。そんな中道が、情報をオープンにするという姿勢に疑問が残る状態で、結党大会では時代に逆行した取材対応がなされていたと、政治と選挙の取材と続けてきたライターの小川裕夫氏は指摘する。いったい何が起きていたのか、小川氏がレポートする。

【写真】選挙カーで候補者の横に立つも表情が冴えない野田佳彦共同代表

＊ ＊ ＊

1月9日23時、読売新聞オンラインに『高市首相が衆院解散を検討、２３日通常国会の冒頭に…２月上中旬に投開票の公算』と掲載され、そこから猛スピードで衆院選へのスケジュールが決まっていった。1月23日衆議院解散、1月27日公示・2月8日投開票というスケジュールは、解散から投開票日までは16日間しかなく、短期決戦ということもあって各党は慌ただしい選挙を強いられた。なぜ、そんなに急いだのか。

1月19日に首相官邸で実施した記者会見で「衆院選は政権選択選挙」と前置きした高市首相は、解散の理由を「前回の衆院選は与党が自民党・公明党という枠組みだったが、それが自民党・日本維新の会に変わった」ことを挙げた。

しかし、それは表向きの理由に過ぎない。何人かの永田町関係者に話を聞くと、高市首相の周辺は立憲・公明党が合流して新党を立ち上げる準備を進めていたことを察知していたという。これまで自民党は選挙で公明党とも協力し、公明党票に助けられてきた。公明党票は各選挙区で1万?2万あると推定される。連立解消で公明党票を失うだけではなく、対立候補に流れ込めば差し引き約4万票の差が出る。接戦区で4万票は大きい。小選挙区で軒並み競り負けるかもしれないという危機感から、新党が立ち上がる前に選挙をしてしまおうという思惑だったようだ。

立憲・公明両党は、入念に準備を整えるつもりだったが、思わぬ衆議院の解散により見切り発車ながらも中道改革連合（中道）を結成することが叶った。不十分とはいえ、自民党に対抗できる勢力が誕生したわけだ。

機先を制した中道は1月21日に決党大会を開催。これで大々的に政権交代を目指すことを世間にアピールする予定だった。しかし、中道の結党は関係者たちの想像以上に盛り上がりを欠いた。

政権交代が可能な新党が立ち上がったにも関わらず、世間の関心が集まらなかった理由はいくつかある。そもそも中道という新党ながら、実態は立憲民主党と公明党の合流に過ぎず、発表された候補予定者のラインナップも代わり映えしなかった。つまり、有権者に立憲・公明の合流新党は選挙対策でしかないという印象を与えてしまったことが大きい。

「国会記者記章がないと入れない場所」

さらに、結党大会の取材を一部の報道機関に限定してしまったことは、情報公開の姿勢に疑問を生じさせるものだ。

1月22日に国会内の衆院別館講堂で中道の結党大会は開かれた。国会内に立ち入るには国会記者記章と呼ばれる特別な取材パスが必要で、これらは衆議院・参議院がそれぞれ発行し、新聞協会や民放連などを通じて各報道機関に割り当て配布されている。

これは国会が特別な場所であるゆえ、厳重なセキュリティを維持するために必要な措置だ。しかし、厳格なセキュリティゆえに、新聞・テレビ局に所属する記者でも国会担当や政党の番記者でなければ国会記者記章を手に入れることは難しい。まして、フリーランスの記者が国会記者記章を手に入れることは不可能に近い。

これまで筆者は霞が関・永田町を20年近くにわたって取材してきた。国会内で開かれる両院議員総会や代表会見といった政党の”催し”にも取材で足を運んだ経験はある。前述したように、国会内に取材で立ち入るには国会記者記章が必要になるが、政党や議員が手配して臨時のパスを発行するといった措置を取ってくれたのだ。

今回、中道の結党大会を取材するべく、筆者は立憲民主党の広報担当者に電話で問い合わせた。立憲の広報担当者は「あくまでも中道の結党大会なので…」ということで取り合ってもらえなかった。

これは想定内の解答だったので、次に中道の広報委員長を務める渡辺創氏の事務所に電話した。渡辺氏は立憲民主党の衆議院議員だったが、衆院選にあたって中道に移籍している。電話口には渡辺氏本人が出たが、国会記者記章を手配する権限がないことを説明され、それらの説明を聞いて結党大会の取材を断念した。結党大会の取材を断念したのは私だけではなく、ほかにも多くのフリーランスが希望していたが、叶わなかった。

中道の「2026主要政策パンフレット（テキスト版）」には「フリーランスを働き方の実態に応じて労働者として適切に保護します。」とあるが、そのフリーランスが実際に働くこととはどういうことなのか、思い至らないらしいのは残念なことだ。

政権与党時代の自民党は旧知の記者しか相手にせず、取材に対して消極的だった。だが2009年に民主党政権が発足すると、各省庁の大臣会見が次々とオープン化、記者クラブ加盟社・者以外でも会見へ参加できる仕組みになった。幹事長会見や党大会に関してもオープン化が進み、民主党政権の話題性も高かったことから、記者は自民党に見向きしなくなった。野党に転じた自民党は記者から取材されなくなり、連動して自民党の存在感は小さくなっていく。そうした事態に危機感を覚えた自民党は少しずつ会見などをオープン化していった。

記者会見のオープン化が進んだことは民主党政権の功績と言えるが、その後は自民党や国民民主党、れいわ新選組といった政党もこぞって記者会見をオープン化し、当たり前の光景になった。それから15年以上が経ち、現在は自民党の方が巧みな広報・情報戦略を取るようになった。

そうしたオープン化の流れに逆行するように、中道の結党大会は報道機関を限定して実施された。これでは中道の露出機会は狭まり、政党名を正確に覚えてもらうことは難しくなる。立候補者名を理解している人は一握りで、それは有権者の投票行動にも影響を及ぼしかねない。

稚拙なプロモーションを失速の最大の要因と指摘するつもりはないが、少なからずプロモーション効果が薄くなった。情報公開に非積極的な姿勢は、政権を担う政党としてふさわしいのだろうか。