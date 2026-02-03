「ブルーアーカイブ」よりノノミとアヤネがセガオリジナルのきらびやかなドレス姿でプライズ「Yumemirize」に登場！2月26日より順次展開予定
【ブルーアーカイブ Yumemirize “ノノミ”】 【ブルーアーカイブ Yumemirize “アヤネ”】 2月26日より順次展開予定
※花束（付属物）：全長 約50mm × 30mm
※花束（付属物）：全長 約20mm × 10mm
セガ フェイブは、プライズ「ブルーアーカイブ Yumemirize “ノノミ”/“アヤネ”」を、それぞれ2月26日より全国のアミューズメント施設に順次展開する。
本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ」より、アビドス高等学校に所属する「ノノミ」と「アヤネ」を、同社のプライズフィギュアブランド「Yumemirize（ユメミライズ）」より商品化したもの。
セガオリジナルのきらびやかなドレス衣装で立体化されており、「ノノミ」は黄色いドレスを纏い、優しい微笑みを見せる表情で、「アヤネ」は白色のドレスを纏い、恥ずかしそうな表情でそれぞれ表現されている。
「ブルーアーカイブ Yumemirize “ノノミ”」種類：全1種 サイズ：全長 約130mm × 100mm
「ブルーアーカイブ Yumemirize “アヤネ”」種類：全1種 サイズ：全長 約90mm × 120mm
(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.