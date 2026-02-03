【スタバ】定番人気メニューがバレンタイン仕様に！飲み進めるごとに変化するカカオの味わい

スターバックス コーヒー ジャパンは、2026年2月3日から「スイート ミルク チョコレート」を、全国のスターバックス店舗で販売しています（一部店舗を除く）。

カカオのコクとまろやかな甘さ

バレンタインシーズンに登場する「スイート ミルク チョコレート」は、スターバックスでも人気の「スイート ミルクコーヒー」のコーヒーを、香り高いクリームカカオベースに置き換えて仕立てた特別な一杯です。

カカオの香ばしさとやさしい甘みが引き立つクリームカカオベースに、ミルクやクリームを重ねた3層仕立ての美しいグラデーション。カップの底には、フレッシュクリームとホワイトチョコレート風味のシロップを合わせた濃厚な味わいのベースを配し、その上にミルク、トップにクリームカカオベースを重ねることで、飲み進めるごとに変化するカカオの味わいを楽しむことができます。デザート感あふれる、この時季ならではのミルクチョコレートドリンクです。

アイスのTallサイズのみで、テイクアウト価格は579円、店内利用の場合は590円です。

一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部