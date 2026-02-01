信頼関係ができあがってきた証拠。男性が本命女性だけにする「行動」
彼氏と信頼関係ができあがってくると、徐々にお互い素を見せ合うようになっていくもの。
そこで今回は、そんな信頼関係ができあがってきた証拠とも言える男性の「行動」を紹介します。
交際初期に比べると扱いが雑になってくる
彼氏からの扱われ方が交際初期に比べると雑になってくるのは、彼女としては複雑でも彼氏が心を許し始めた証拠と言えます。
きっと彼女との関係に安心感を抱き始めたサインで、単に彼女の優しさに甘えるようになってきているのでしょう。
弱点や欠点を見せるようになる
交際初期段階において、男性は自分の彼女に対してカッコつけようとしますし、弱点や欠点などないように振る舞うもの。
ですが、徐々に信頼関係ができあがってきて、彼女に対して心を許し始めると、弱点や欠点を見せるようになってきます。
きっと「彼女なら受け止めてくれるはず」「こんなことで嫌われる心配はない」という気持ちになってきたのでしょう。
反対意見を言うようになる
交際初期においては彼女の意見や考えに賛同や共感してくれていた彼氏であっても、交際期間が経ってくると反対意見を言うようになることも。
これもまた彼女との信頼関係ができあがってきたと考えているサインと言え、全面的に賛同できないことについては自己主張をして自分の気持ちや本音を理解してもらおうとしているのでしょう。
もし彼氏が今回紹介した行動を見せるようになってきたなら、彼氏との信頼関係ができあがった証拠と見て大丈夫なので、安心してますます関係を深めていきましょうね。
