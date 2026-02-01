1月30日に北安曇郡小谷村のスキー場のリフトで宙づりとなり、心肺停止の状態で搬送された女性の死亡が確認されました。身元はオーストラリア国籍の22歳の女性と判明しました。



事故は1月30日午前、小谷村のスキー場「つがいけマウンテンリゾート」のつが第2ペアリフトで起きました。2人乗りのリフトに乗っていた女性が終点で降りることができず宙づりとなり、スキー場のパトロール隊に救助され、心肺停止の状態で大町市内の病院に搬送されましたが、2月1日に死亡が確認されました。身元はオーストラリア国籍の22歳の女性と判明しました。





スキー場の運営会社は31日、今回の事故について「お客様が背負われていたバックパック（リュックサック）に付属された未装着の腰ベルトの先端にあるバックルがリフト搬器に挟まり、一方で胸部のベルトは装着されていたためバックパックが身体から外れず、リフト降車後にバックパックごと引きずられました。その後、係員が停止ボタンを押しリフトを停止させ、速やかに救護活動を実施した後に救急搬送されました」とホームページで発表しました。また、今後について「引き続き、警察および関係機関の調査へ協力するとともに、より安全な運営体制の構築に取り組みます。当リフトについては全ての調査が完了した後、再発防止策を整えた上で再開することにいたします」としています。警察が引き続き事故の詳しい原因を調べています。