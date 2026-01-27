保護した子猫を病院へ連れて行き、予防接種と検査を受けることに。すると、想像以上に先生がメロメロになってしまい……！？あまりの先生のデレっぷりは、Instagramで173万回以上も再生され、「大好きが伝わってきます」「先生メロメロじゃないの！」「先生が1番デレデレなの素敵すぎる」といった声が寄せられました！

【動画：保護した子猫を『動物病院』に連れていった結果…素敵すぎる『先生のリアクション』】

子猫を病院へ連れて行くと…

Instagramアカウント「とこなめ地域ねこの会(@tokoname.neko)」さまは、飼い主のいない猫さんたちによるトラブルや問題を解消し、猫さんたちの生態に合った方法で地域の安心安全なまちづくりを目指しています。

ある日、投稿者さんのもとにやってきたのは、まだ小さな1匹の子猫「あきちゃん」。小さく、クリッとした瞳が特徴的で、とっても可愛らしい子猫ちゃんです。

体調が落ち着いてきた頃を見計らい、病院にワクチン接種とウイルス検査、そして虫下しの処置をしてもらいに行ったそうです。すると……

「すっげぇかわいい～！」と先生がメロメロに♡その後、お股を確認し、「女の子だ」と性別も判定完了！動物が大好きなのが伝わってきます。

診察中もデレデレ♡

その後、ワクチン接種や投薬、検査などを次々と進めていく先生。診察、施術をするたびに「かわいいな、こいつ……」と思わず口から本音を漏らしてしまうほど！

きちんと施術や投薬、ワクチン接種を受けられると可愛さが限界突破し、先生から「あぁ……すっ……えぇ～」と声にならない声が！

とにかく終始メロメロな先生。そんな先生に、あきちゃんを病院へ連れて行った投稿者さんも笑ってしまったのだそう！

メロメロな先生の後ろには…

しかし、そんな先生を見つめていたのは、あきちゃんと投稿者さんだけではありませんでした……。

なんと、病院の猫さんがあきちゃんにデレデレな先生を見て、辛辣な視線を背後から送っていたのです！もしかしてヤキモチでしょうか……？

先生をも魅了してしまった可愛すぎるあきちゃんの受診風景は、Instagramでも大きな話題に！コメント欄には「大好きが伝わってきます」「先生メロメロじゃないの！」「先生が1番デレデレなの素敵すぎる」といった声が寄せられ、反響を呼びました。

Instagramアカウント「とこなめ地域ねこの会」さまは、地域の環境を守るため、猫さんたちに見合った対策を行う活動をしています。どのような活動をしているのか興味のある方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

あきちゃん、投稿者さま、獣医さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「とこなめ地域ねこの会(@tokoname.neko)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。