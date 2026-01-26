この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「2026年 １軍クレカ JQCARDセゾンGOLD（１．５％還元）」と題した動画を公開。近年、クレジットカードの高還元ルートが相次いで改悪される中、新たな「1軍クレカ」としてJQCARDセゾンGOLDに注目が集まっている。動画では、その詳細なスペックと、年会費を永年無料にする裏技まで徹底的に解説された。



動画の冒頭で、同チャンネルは「2025年末から2026年1月上旬頃に、高還元クレカルートで大改悪が続きました」と現状を分析。これまで主流だった三井住友カードゴールド(NL)などが「ややオワコンカードに格下げとなり、新たな1軍クレカの準備が必要な状況」だと指摘し、その代替候補としてJQCARDセゾンGOLDを挙げた。



JQCARDセゾンGOLDの最大の魅力は、合計1.5%という高い還元率である。これは基本還元率0.5%に加え、年間100万円の利用で10,000ポイント（1%相当）のボーナスが付与されることで実現する。年会費は11,000円だが、年間50万円以上の利用で翌年度以降無料になるほか、インビテーション（招待）経由で作成すれば初年度から永年無料となる。



さらに動画では、このカードを複数枚、かつ年会費永年無料で手に入れる裏技が紹介された。まず、年会費無料の一般カード「JQCARDセゾン」を、ゴールドカードの公式サイトからは申し込めない国際ブランド（MastercardかJCB）で作成する。その後、カードを利用してゴールドカードへのインビテーションを待ち、招待が届いたらアップグレードするという手順だ。これにより、年会費永年無料で希望の国際ブランドのゴールドカードを持つことができる。同チャンネルによると、この方法を応用すれば、VISA、Mastercard、JCB、AMEXの4ブランドを全て年会費無料で揃えることも可能だという。



JALPayやANAPayなどへのチャージでもポイントが付与されるため、このカードは様々な高還元ルートの起点として活用できる。例えば「JQCARDセゾンGOLD→JALPay→ANAPay→楽天キャッシュ→楽天ペイ」というルートを辿ることで、最大3.6%の還元が実現可能だと説明された。



相次ぐ改悪で選択肢が狭まる中、JQCARDセゾンGOLDは工夫次第で高い還元率を維持できる有力なカードである。インビテーションを狙う戦略も含め、今後の高還元ルートを構築する上で欠かせない一枚となりそうだ。