お笑いコンビ・エルフの荒川の本名が番組内で明かされ、その響きに共演者から「本名もギャル」と驚きの声が上がる一幕があった。

1月22日、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀、タレントのぺえ、人気YouTuber・平成フラミンゴのRIHOがMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」をテーマにトークを展開している。この放送回ではお笑いコンビ・エルフの荒川が妹のみなみと共にゲスト出演した。

姉妹のプライベートな交流についてトークが展開される中で、みなみが現在3人の子供を育てる主婦であることが紹介された。

荒川が、みなみの子供たち（姪や甥）に会いに行っているという話題になると、荒川は「真ん中の女の子が、もうギャルになりたいみたいな感じなので。もう『葉月かわいい』みたいな」と、姪っ子から慕われている様子を語った。

この「葉月」という呼び名に、熊元プロレスが「葉月……？」と即座に反応。みなみが「あ、そうなんです。下の名前、葉月って言うんです」と、姉である荒川の本名が「葉月（はづき）」であることを明かすと、熊元は「本名もギャルだね」と、その名前の持つ華やかな響きに感銘を受けていた。