女優・杉本彩が「ペットショップのコンサルタント」との裁判に勝訴…！「記事リンクをＸに貼っただけ」で提訴された「異例裁判」の内容

「ある日、家に帰ってきたら裁判所から分厚い訴状が届いていて、中を開けたら全然知らない女性の名前だったんです」

動物愛護活動家としても知られる女優の杉本彩氏（57歳）は、提訴された当時の驚きをそう振り返った。

2026年1月、杉本氏がペットショップ大手「Coo＆RIKU（クーアンドリク）」の外部委託コンサルタントから名誉毀損で訴えられていた裁判の判決が確定した。結果は杉本氏の勝訴。杉本氏が行ったのは、週刊新潮の記事のリンク（URL）をX（旧Twitter）や自身のブログに貼り、問題提起をしただけだった。

その代償が、2年に及ぶ法廷闘争と、数百万円単位の費用負担……。「リンクを貼っただけで被告になる」。SNS時代の新たなリスクと、裁判を通じて改めて浮き彫りになったペットビジネスの構造について、杉本氏に取材した。

「リンクのシェア」は“加害”と認定された

今回の裁判の発端は、2023年9月に「デイリー新潮」が報じた記事だ。クーアンドリク直営の猫カフェで、体調を崩した猫への適切な対応がなされず、1歳を迎える前に死亡したという内容だった。杉本氏はこの記事を読み、自身のXに記事のリンクを貼り、

〈ずさんな繁殖と医療ネグレクトに苦しんだ猫の死。どこまでも非道である。拡散お願いします〉

と投稿した。また、ブログでも同様にリンクを貼って記事を紹介し、企業の姿勢を批判した。

この投稿に対し、記事に登場する外部委託コンサルタントが「名誉を毀損された」として、記事を配信した新潮社と、それを拡散した杉本氏をそれぞれ提訴したのだ。

判決の結果、新潮社も杉本氏も「勝訴」した。しかし、東京地裁は杉本氏の投稿について、「著名な芸能人であり、記事の閲覧者を相当程度増加させ、原告の社会的評価の低下を拡大させた」と認定している。つまり、記事のリンクを貼って紹介する行為自体は、相手の社会的評価を下げる行為であると司法が判断したことになる。

杉本氏が勝訴できた最大の要因は、引用元のデイリー新潮の記事内容について、別訴において「真実である」と司法認定された点にある。裏を返せば、もし元記事の内容が間違っていたら、拡散した杉本氏も名誉毀損の責任を負い、賠償金を支払うことになっていた可能性が充分にあったのだ。

記事の信憑性を判断したうえで発信した

とはいえ、杉本氏は決して軽率に拡散したわけではない。

杉本氏が言う。

「普通であれば、根拠もなく無責任に発信はしません。信頼ある報道機関の記事であり、私自身も取材を受けて、いかにしっかり取材をされているかということもわかっている。にもかかわらず、こんなことが起こるのかと思いました」

杉本氏は、記事の信憑性を自らの経験に基づき判断し、公益目的で発信した。だが裁判所は、「リンクのシェアによって社会的評価を低下させた」と認定したのだ。結果として「記事が真実だった」ために違法性は免れたが、報道機関の記事を紹介しただけで裁判所から「加害性」を認定されるリスクがあることには変わりない。

今回の司法判断は、今後のSNS発信の在り方に極めて大きな問題を投げかけるものとなった。少なくとも、たとえ報道記事のリンクを貼っただけであっても、SNSでの発信行為そのものが常に法的リスクを孕んでいるという現実を浮き彫りにしたと言えるだろう。

杉本氏が代表理事を務め、動物愛護精神の啓発活動などを行う公益財団法人動物環境・福祉協会「Eva」には、以前よりクーアンドリク側から発信内容に対して削除を求めるなどの抗議が来ていたという。企業対団体として、水面下でのやり取りは存在していたのだ。

「言論を委縮させる効果」を持つ裁判だった

しかし、今回の提訴に関しては、そうした「前触れ」は一切なかった。ある日突然、杉本氏の自宅に訴状が届いた。しかも、訴えたのはクーアンドリクではなく、外部委託コンサルタント個人だった。

「全然知らない女性の名前からの訴状だったので、何なのと思って中身を見ていくと、クーアンドリク直営の猫カフェの方なんだということがわかりました。Evaではなく私個人に対して、しかもクーアンドリクの本体ではなく、外部委託コンサルタントの女性個人の名前で裁判が起こされたことには、本当に言葉を失いました。

そもそも私はその女性について一言も言及していません。私が批判したのはクーアンドリクという企業の体質であり、特定の個人を攻撃する意図は当然のことながらまったくありませんでした」（杉本氏）

それなのに「個人対個人」の争いに持ち込まれてしまったのだ。この不自然な訴えに関して杉本氏は、

「裁判を通じて、言論を委縮させる効果を持つ訴訟だったと受け止めざるを得なかった」

と振り返る。

杉本氏自身のSNSでの発信である以上、彼女個人が被告となること自体は不思議ではない。ただ、被告となったことで、高額の弁護士費用や、裁判に係る膨大な時間と労力をすべて杉本氏個人が負担することになった。

著名人である杉本氏が「リンクのシェア」のみで被告となり、多大な負担を強いられたという事実は、一般のSNSユーザーに対して「自分も訴えられるかもしれない」という萎縮効果をもたらす。結果として、クーアンドリクへの批判的な言論に対する「抑制効果」があった側面も否定できないだろう。

続く後編記事『【女優・杉本彩氏インタビュー】小さくて可愛い動物を売るために…「ペットビジネス」が抱える「構造的な問題点」』では、杉本氏がペットビジネスの問題点について発信を続ける理由について詳報している。

【つづきを読む】【女優・杉本彩氏インタビュー】小さくて可愛い動物を売るために…「ペットビジネス」が抱える「構造的な問題点」