µá¤á¤ë¤Î¤Ï»É·ã¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿°Â¿´´¶¤«¡£¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¿·ºî¥·¥å¡¼¥º¤Ç´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÁö¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£
¤³¤ì¤«¤éÁö¤ê»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤È¤¯¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¥å¡¼¥º¤òÍú¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÁªÂò»è¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë°ìÊý¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤â¼ïÎà¤âÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÇÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Ï¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÍú¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°Â¤¯¤Ï¤Ê¤¤Çã¤¤Êª¤Ê¤Î¤Ç¼ºÇÔ¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÈÉáÄÌ¡É¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡Ä¡ª¤È³Î¿®
¤½¤³¤Ç¿ä¤·¤¿¤¤1Â¤¬¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö1080v15¡×¡ÊÀÇ¹þ22,000±ß¡Ë¡£ÆÉ¤ßÊý¤Ï¡È¥Æ¥ó¥¨¥¤¥Æ¥£¡¼¡É¡£È¯ÇäÁ°¤Î»îÁö²ñ¤Ç·Ú¤¯Áö¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ºÝ¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°Ê¹ß²¿ÅÙ¤«Íú¤¤¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤¥·¥å¡¼¥º¤ËÂ¤òÄÌ¤·¤¿»þ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¤¡×¤È¤«µÕ¤Ë¡Ö¸Ç¤á¤À¤Ê¡×¤È¤«¡¢¡Ö°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÍú¤¤³¤Ê¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ê¤Ë¤«¤·¤é´¶¤¸¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡Ö1080v15¡×¤ËÂ¤òÄÌ¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòº£¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥å¡¼¥º¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ö¤È¤Æ¤â¤Õ¤Ä¤¦¤À¤Ê¡×¤È¡£¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌµÍýÌðÍý¤Ç¤â¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤òÃµ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¯¥»¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç°ú¤Ã³Ý¤«¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»îÁö²ñ¤Ç3km¤Û¤É¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÍú¤¯¤Û¤É¤ËÌ£¤ï¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥·¥å¡¼¥º¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
Í½ÁÛ¤ÏÅªÃæ¡ª ¤½¤Î¸å¡¢ÉáÃÊ¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç80km¤Û¤ÉÍú¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤´¤È¤Ë¤Õ¤Ä¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¤É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îø°¦¤Ë¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é»É·ã¤Î¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ç¡¢²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ëÌþ¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤Ö¤ó¡£»É·ã¤¬¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤¬¤Á¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢²º¤ä¤«¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ÏÄ¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÄêÀâ¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡Ö1080 v15¡×¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¸å¼Ô¡£¤½¤¦°µÅÝÅª¤Ë¡¢¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Ë»É·ã¤ä¤ª¤â¤·¤í¤µ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬¤â¤¿¤é¤¹°Â¿´´¶
¥¨¥Ã¥¸¤¬¸ú¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥º¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áö¤ë³Ú¤·¤µ¤Î±é½Ð¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¿¤Þ¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ç¥¿¥¤¥à¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Îà¤âÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤òµá¤á¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤Ï¡Ö1080¡×¤Ï¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢³Î¸Ç¤¿¤ë°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°ÂÄê´¶¤Ïµ¤»ý¤Á¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â°Â¿´´¶¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡Ö·¯¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡×¤ÈÃåÃÏ¤Î¤¿¤Ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
Á°ºî¤Î¡Ö1080 v14¡×¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤Ðº£ºî¤Î¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·¤·¤¿¤½¤¦¡£¼ÂºÝ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¿¿¤ÃÀè¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÎ¢Á´ÂÎ¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»îÁö²ñ¤ÇÊ¹¤¤¤¿ÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¶ÑÅù¤Ê²Ã½Å¡¦½Å¿´°ÜÆ°¤òÂ¥¤¹¥í¥Ã¥«¡¼¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¤È¤Æ¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÌµÍý¤Ê¤¯¼«Á³¤ËÂ¤ò±¿¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¿´ÃÏÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤Ï°ú¤Â³¤¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤È¡¢È¿È¯À¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤«¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÈÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤É¤è¤¤¥Ð¥¦¥ó¥¹´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤è¤¯¡¢¹¥°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤¯¤ËÈ¿È¯À¤ò»ýÂ³¤¹¤ëINFINION¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥ª¥ó¡Ë¤È¤¤¤¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤ËÃíÌÜ¡£µ÷Î¥¤ò½Å¤Í¤¿Ãæ¤ÇºÇÄ¹µ÷Î¥¤È¤·¤Æ¤Ï15km¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢¥Ï¡¼¥Õ¤ä30km¤Ê¤É¤ÎÄ¹µ÷Î¥¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤òÁö¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö1080 v15¡×ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤È¤â¸À¤¨¤ë»ýÂ³À¤¬¤¢¤ëÈ¿È¯¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ê¤Î¤«¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
º£ºî¤Ï½Å¤µ261g¡ÊÊÒÂ27.5cm¡Ë¤ÈÁ°ºî¤è¤ê¤â40g·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢ÄÌµ¤À¤âÈ´·²¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ä¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Ë¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤È¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Î°Â¿´´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö1080 v15¡×¡£Ä¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÂ¸µ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¿½¤·Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£
