【すき家】いくら丼が80円引き。お得なクーポンは1月20日〜2月1日まで利用可能

すき家は、2026年1月20日9時から2月1日23時59分まで、公式アプリ限定で「1月得すきクーポン」第2弾を配信。クーポン対象の2品を紹介します。

80円引きは嬉しい...！

・いくら丼商品 80円引き

対象は、いくら丼、メガいくら丼、いくらまぐろたたき丼、いくらハーフ・まぐろたたき丼。

80円引きはお得感がありますよね。

・Sukiシェイク りんご 30円引き

人気のシェイクも30円引きで楽しむことができます。

どちらのクーポンも1回の会計で3個まで利用可能で、期間中は何度でも利用できます。

Sukiシェイクを販売していない店舗とデリバリーは対象外です。

クーポンが利用できるのは、1月20日9時から2月1日23時59分まで。

すき家公式アプリ上で対象商品を選択・決済、または店頭での会計時にすき家公式アプリからクーポンを提示すれば、割引が適用されます。

株主優待券、お食事券、レシートアンケートクーポン、ZSC特別クーポンは、店頭での会計でのみ併用可能。すき家公式アプリで会計の場合は併用できません。

詳しくは公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部