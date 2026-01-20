【すき家】いくら丼が80円引き。お得なクーポンは1月20日〜2月1日まで利用可能
すき家は、2026年1月20日9時から2月1日23時59分まで、公式アプリ限定で「1月得すきクーポン」第2弾を配信。クーポン対象の2品を紹介します。
80円引きは嬉しい...！
・いくら丼商品 80円引き
対象は、いくら丼、メガいくら丼、いくらまぐろたたき丼、いくらハーフ・まぐろたたき丼。
80円引きはお得感がありますよね。
・Sukiシェイク りんご 30円引き
人気のシェイクも30円引きで楽しむことができます。
どちらのクーポンも1回の会計で3個まで利用可能で、期間中は何度でも利用できます。
Sukiシェイクを販売していない店舗とデリバリーは対象外です。
クーポンが利用できるのは、1月20日9時から2月1日23時59分まで。
すき家公式アプリ上で対象商品を選択・決済、または店頭での会計時にすき家公式アプリからクーポンを提示すれば、割引が適用されます。
株主優待券、お食事券、レシートアンケートクーポン、ZSC特別クーポンは、店頭での会計でのみ併用可能。すき家公式アプリで会計の場合は併用できません。
詳しくは公式サイトから確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部