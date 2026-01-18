テクノポップユニット・Perfumeのメンバー・かしゆかが1月17日、Instagramを更新。気品あふれる和装ショットを公開し、話題となっている。

「この日、かしゆかさんは優美な着物姿を公開。《お着物は数年前に買った千總さんのものを》と紹介し、京都の京友禅を扱う老舗の着物であることを明かしました。

さらに《お茶会中は写真撮るタイミングないので着付け後の》と、茶道をたしなんでいるこことも告白。《新しい挑戦の年、太陽のように明るく馬のようにしっかりと踏みしめながら駆けていく満ちた一年になりますように》と希望を込めています」（芸能担当記者）

薄いピンクの着物に、白地に花柄の帯。後ろ髪はお団子でまとめ、上品で凛とした印象を際立たせていた。

これにファンはX上で

《眼福すぎ》

《凛として美しい》

などと絶賛の声を寄せている。

かしゆかがインスタを更新したのは、1月2日以来。2025年末をもってPerfumeはコールドスリープ（活動休止）に入ったが、2日には、3人がそれぞれのInstagramで、スーツケースに手を添えた写真を投稿していた。

「その際、あ〜ちゃんは《Start of a new journey》（新たな旅の始まり）、のっちは《いい旅になるよ》、かしゆかさんは《行く先は自由 So, where do we go now?》（私たちはこれからどこへ向かうの？）と、それぞれ投稿し、今後の行く先は自由であることを示唆していました。

あ〜ちゃん、のっちはそれ以降、Instagramを更新しておらず、ファンは表立った発信を控えているのだろうと思っていただけに、かしゆかの16日ぶりの更新に驚き、歓喜する声も上がっています」（前出・芸能担当記者）

彼女たちがコールドスリープを宣言したのは2025年9月21日。5年ぶりの東京ドーム公演を目前にした、メジャーデビュー20周年記念日のことだった。

芸能プロ関係者が語る。

「広島のローカルアイドルとして活動していた3人ですが、2006年に中田ヤスタカ氏が楽曲を担当して以降、全国区の活躍を見せてきました。プライベートがほとんど見えなかったなかで、かしゆかさんが私生活を充実させている様子が伝わるだけでも、ファンにとってはうれしいはずです」

前向きな活動休止。プライベートを謳歌する姿を喜ぶ一方、その先の活動再開もやはり気になるところだ。

「2026年5月には、1999年の結成から今回の決断に至るまで、25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』が公開予定です」（同前）

“物語”はまだ続いていきそうだ。