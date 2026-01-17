１６日放送のテレビ朝日系「ザワつく！路線バスの旅 金運アップ！？ＳＰ」の中で長嶋一茂がゲスト出演者にプチギレする場面があった。

番組には２人のほかお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄とゲストとして女優・観月ありさ、タレント・ウエンツ瑛士が出演。銀座〜日比谷〜日本橋をバスで回った。

まず４人は日比谷の帝国ホテルへ。ここで最上級スイートルームを見学した後、ホテル内の鉄板焼きレストランで極上の熟成肉ステーキを堪能した。

ここでウエンツが観月に「ゲン担ぎとかないんですか？」と質問し、話題は金運から「厄落とし」について発展。観月は「俳優は役（厄）が落ちちゃうからしない方がいいとか…」とこだわっていないとした。

これに一茂が反応。明石家さんまと節分のロケに行った時に「豆をまく人ってお清めをしなきゃいけない。さんまさんはその時に『とにかく俺の厄を落とさないでくれ』と。『おはらいなんてとにかくしないでくれ。悪いものはとっておきたい』と。なるほどな〜と思った。俺しないよ、厄落とし」ときっぱり。

これに今年が本厄だというウエンツは「俺はじゃあ厄落とそうかな〜」とぽつり。すると一茂は「ん？聞いてないね俺の話。落としちゃいけないって言ってるの」とチクリ。それでもウエンツは「それは一茂さんのパターンですよ」と言い返した。

すると一茂は「落とさないでそのままやるんだよ！ケガしようが何しようが。そっちの方が面白いんだって」とお説教。これにウエンツは「じゃあ〜」とためてから「厄落とそうかな」と意見を変えず。一茂は「違う！俺の話きいてねーんだよ、ずーっと。お前とキャッチボールできてない」と憤慨していた。