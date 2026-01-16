タレントの福留光帆が、芸歴29年のベテラン芸人・くまだまさしを別人と勘違いする場面があった。

【映像】福留光帆、失言の瞬間

1月16日放送の『しくじり先生 俺みたいになるな!!』では、芸人がコンビの将来やお笑いスキル向上などの悩みを相談する人気企画「お笑い研究部」を放送。今回は「孤高のピン芸人 俺たちだって相方が欲しい」の前半戦が行われた。

番組には「相方がいればもっと面白くなる！」と主張する5人のピン芸人が集結。ですよ。、ルシファー吉岡、とんでもあや、りーもこちゃん、そして「1回もスベったことはない」と語る芸歴29年のくまだまさしが登場した。

「大体年間600から700ステージ出てる」と明かしたくまだ。来年の芸歴30周年に向けて、心機一転コンビを組んで新たな形が欲しいと意気込んだ。

若林から「個人的に好きな芸人さんはいますか？」と振られた福留は、くまだの方を見ながら「『あったかいんだからぁ〜』の…」と、クマムシを連想させるフレーズを口にする。スタジオメンバーが困惑していると「真ん中の方、『あったかい』の人じゃないんですか？」と続け、スタジオからは即座に「違うよ！」とツッコミが入った。

この失言にハライチ・澤部佑が「くまださんにそんなバカな…」と呟くと、くまだ本人が「僕も言っていいですか？ そんなバカな」と反応し、スタジオからは笑いが起こった。