¾¾²°¡Ö¥ª¥à¥Ç¥ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×È¯Çä¡¡¡È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡É¥ª¥à¥ì¥Ä¡õ¥Ç¥ß¥°¥é¥¹Æþ¤ê¡¡ÌÜ¶Ì¾Æ¤¡¢¥Á¡¼¥º¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â
¡¡¾¾²°¥Õ¡¼¥º¡ÊÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëµíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¾¾²°¡×¤¬¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥ª¥à¥ì¥Ä¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡Ö¥ª¥à¥Ç¥ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×¤ò1·î20Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤Þ¤¸¤«¡ª¡×¡¡¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¡È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡É¤ò¸«¤ë¡ª
ÌÜ¶Ì¾Æ¤¡¢¥Á¡¼¥º¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤âÅÐ¾ì
¡Ö¥ª¥à¥Ç¥ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×¤Ï¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë¡¢Íñ2¸Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥à¥ì¥Ä¤È¡¢¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¡Ö¹¬Ê¡´¶ËþÅÀ¡×¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ËÌÜ¶Ì¾Æ¤¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥Ç¥ß¤¿¤Þ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×¡¢¥Á¡¼¥º¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥Á¡¼¥º¥ª¥à¥Ç¥ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×¤âÆ±»þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¡Ö¥ª¥à¥Ç¥ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×¤¬1180±ß¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¢¡Ö¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×¤¬990±ß¡¢¡Ö¥Ç¥ß¤¿¤Þ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×¤¬1080±ß¡¢¡Ö¥Á¡¼¥º¥ª¥à¥Ç¥ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×¤¬1380±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯Á´¹ñ¤Î¾¾²°¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢È¯Çä³«»Ï¤«¤é1·î27Æü¤Î1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤º¤ì¤â100±ß°ú¤¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£