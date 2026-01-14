´Øº¬¶Ð¡¡·ÝÇ½³¦¤Î¡ÈËí±Ä¶È¡É¤òË½Ïª¡Ä²áµî¤Ë¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¡¦¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¤â¡ÈÀÀÜÂÔ¡É¤ò¹ðÈ¯
¡¡´Øº¬¶Ð¤¬1·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£·ÝÇ½³¦¤Ëº¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡ÖËí±Ä¶È¡×¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï¥²¥¹¥È¤Ë¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ò·Þ¤¨¡¢Áê¼¡¤°¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÌäÂê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Øº¬¤µ¤ó¤Ï·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ø21ºÐ¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢½÷À¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¡ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤Ê¤µ¤¤¤è¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È²ó¸Ü¡£¤¿¤À¡¢¼«¿È¤Ë¤Ï¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤À¤¬¤³¤Î¸å¡¢´Øº¬¤Ïµ¤¤¬¤«¤ê¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¡£
¡ÖÂ³¤±¤ÆÈà¤Ï¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡ØÀÎ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡£ËÍ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤Ç¡¢¥»¥¯¥·¡¼·Ï¤Ê¿Í¤À¤±¤É¡Ù¤È¡È¥¸¥ã¥ó¥ë¡É¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ø¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È²ñ¿©¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¡È¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤È¤Ï¤è¤í¤·¤¯¡É¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òË½Ïª¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¶Ã¤¯¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢´Øº¬¤Ï¤½¤Î¡È¥»¥¯¥·¡¼·Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡É¤ÎÀµÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌ¾Á°¤ò¸À¤¨¤Ð¤Þ¤¢¤Þ¤¢ÍÌ¾¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤¿¤À¸«ÊÖ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂç¤·¤¿»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡£ÈÖÁÈ¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¡¢X¾å¤Ç¤Ï
¡ÔÀÎÏÃÉ÷¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Îº£¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ó¤À¡Õ
¡Ô¤³¤Î»þÂå¤Î¿ÍÃ£¤¬´´Éô¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é º£¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤â¥³¥ó¥×¥é¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬¡£¤ä¤Ï¤ê·ÝÇ½³¦¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ëº¬¶¯¤¤¤è¤¦¤À¡£¤½¤·¤Æ´Øº¬Æ±ÍÍ¡¢ÍÌ¾¿Í¤¬»ØÅ¦¤·¤¿Îã¤È¤·¤Æ»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¡¦¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¤À¡£·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¤¤È¤¦¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯4·î15Æü¡¢ABEMA¤ÎÈÖÁÈ¡ØNO MAKE¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤ËÄ¾ÀÜÂÎ¸³¤·¤¿¡ÈËí±Ä¶È¡É¤Î¼Â¾ð¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÈÖÁÈ´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¿©»ö²ñ¤Ë¡¢Åö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼Æ±ÀÊ¤Ç»²²Ã¡£¤¹¤ë¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤é¡Øº£ÈÕ¡¢Áê¼ê¤·¤Æ¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÍâÆü¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¤ò²¼¤í¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤È¤¦¤µ¤ó¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÀÀÜÂÔ¤¬»öÌ³½ê¼çÆ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤ÎÍ×µá¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢µñÈÝ¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë»Å»ö¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¹ðÇò¤Ï¡¢¡Ö¾ðÊó·Ð±Ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÀìÌç¿¦Âç³Ø¡×¤Î¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Èà½÷¤Î¥¼¥ß½é¹ÖµÁ¤ò¡¢ÈÖÁÈ¤¬Ì©Ãå¼èºà¤¹¤ëÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Âç³Ø¤È¤¤¤¦¸ø¤Î¾ì¤Ç¡¢¼«¤é¤ÎÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿°ÕÌ£¤Ï½Å¤¤¡£
¡¡2¿Í¤Îµó¤²¤¿Îã¤¬É¹»³¤Î°ì³Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ê¤¿¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£