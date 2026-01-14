ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦²¦¼ÔÎóÅÁ¡§¥»¥ì¥¹¾®ÎÓ Ä¹¤¤²¼ÀÑ¤ß´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ²¦¼Ô¤Ë ¾¡Éé¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤¿¡Ö·ãÆ®¤ÎÌ¾¿Í¡×
Ä¹¤¤²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¡¢À¤³¦¤ÎÄº¤Ø¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥»¥ì¥¹¾®ÎÓ¡¡photo by AFLO
°æ¾å¾°Ìï¡¦ÃæÃ«½á¿Í¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆüËÜ¥ê¥ó¥°¤ÎDNA¤¿¤Á18¡§¥»¥ì¥¹¾®ÎÓ
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÏºÍÇ½¤À¤±¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ÎºÍ¤È¤Ï·è¤·¤Æ°ìÍÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¡ØÂ®¤µ¡Ù¤ä¡Ø¶¯ÂÇ¡Ù¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀï¤¤¤Î¿Þ¼°¤ò¾ï¤ËÀè¼è¤ê¤Ç¤¤ë´¶À¤Î¤ß¤Ç¡¢À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì½Ð¤º¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£Ç½ÎÏ¤Îºß½è¤òÃÎ¤ê¡¢»ÕÄï¤Îå«¤ò¿®¤¸¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤òÁÜ¤·½Ð¤¹¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤¢¤é¤ó¸Â¤ê¤Î¼¹Ç°¤òÇ³¤ä¤»¤ë¼Ô¤³¤½¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î±Ñºà¤òÄÉ¤¤È´¤¡¢¤Û¤ó¤Î¤Ò¤È¤Ë¤®¤ê¤Î±É¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥»¥ì¥¹¾®ÎÓ¡Ê¹ñºÝ¡Ë¡£ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ21À¤µªºÇ½é¤ÎÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âËµÌÜ¤«¤é¤Ï¡¢Åµ·¿Åª¤ÊÅØÎÏ¤Î¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë¡Ú¾¯¤·¤º¤Ä¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¡Û
¡¡¼ºÎé¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥ì¥¹¾®ÎÓ¤È¤¤¤¦¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Î¥¥ã¥ê¥¢Á°È¾¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤Éµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤â¡¢¤à¤Ù¤Ê¤¤â¤Î¤«¤Ê¡£
¡¡1992Ç¯½Õ¡¢£´²óÀï¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÇÔ¤ì¡¢£±Ç¯¸å¤ËÄ©Àï¤·¤¿"¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ø¤ÎÅÐÎµÌç"¿·¿Í²¦Àï¤â½à·è¾¡ÇÔÂà¡£¤µ¤é¤Ë£±Ç¯¸å¤Î¿·¿Í²¦ÀïºÆÄ©Àï¤Ç¤Ï·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ú¤Ê¬¤±ÇÔ¼Ô°·¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å£²Ç¯´Ö¤â²¼ÀÑ¤ßÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡·ø¼Â¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥í£¶Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÆüËÜ¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡¢ÉÔ±¿¤ÊÉé½ý°ú¤Ê¬¤±¡££²ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤â¶Ïº¹È½ÄêÉé¤±¤ÇÇ°´ê¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¤Ê¤ª±ó¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°ÎÙÀÜ¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¸÷çê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ºÍµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¹ñºÝ¥¸¥à¤Ë½êÂ°¤·¡¢Æ±¤¸¤¯¸µÆüËÜ¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î»°±ºÍøÈþ¡Ê¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼»°±º¡Ë¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¥È¥é¥Ã¥·¥åÃæ¾Â¡Ê¤Î¤Á¤ÎÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ë¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á¡ºÙ¤Ê¥Ú¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¹¶·â¤¬¤Û¤É¤è¤¯ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤¿¡¢»¸¡Ê¤¤é¡Ë¤á¤¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Ñ¥ó¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¼«¤é"¥È¥é¥Ã¥·¥å¡Ê¤¯¤º¡Ë"¤ÈÌ¾¤Å¤±¤ëÀ¸¤¤¶¤Þ¤â¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÏÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢ÇòÀ±¤ò½Å¤Í¤¿¾®ÎÓ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¿ÈÆâ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃÏÌ£¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤â»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¾®ÎÓ¤¬¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò°ìµ¤¤ËÁý¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¤ä¤Ã¤ÈÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜºß½»¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤Ç¡¢¤½¤Î¼êÎý¤ì¤Îµ»¹ª¤Ë¤è¤Ã¤Æ£¶ÅÙ¤ÎËÉ±Ò¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¥¹¥º¥¡¦¥«¥Ð¥È¡Ê¿·ÆüËÜÂçºå¡Ë¤Ø¤Î£³ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ë¡¢£²¡Ý£°È½Äê¾¡¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤È¾¡¤Á¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ1999Ç¯¤Î½éËÉ±ÒÀï¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¨¥ê¡¼¥È¤«¤éÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç¥×¥í¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¿ÀÐ¸¶±Ñ¹¯¡Ê¾¾ÅÄ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤«¤é¡¢¤Þ¤ÀÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤Ã¤¿¥«¥Ð¥È¤È£¶²óÀï¤òÀï¤¤¡¢È½Äê¾¡¤Á¡£ÆüËÜºÇÃ»¤È¤Ê¤ë£³ÀïÌÜ¤Ç¤ÎÆüËÜ²¦ºÂ³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ËÜµò¡¦Ì¾¸Å²°¤«¤éÅìµþ¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¾®ÎÓ¤ÎÆ®»Ö¤Ï¤Ê¤ß¤Ê¤ß¤Ê¤é¤Ì¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±¤¸¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÀÐ¸¶¤ËÂÐ¤·¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Êº¸¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¥Ö¥í¡¼¤ò·è¤á¤ÆËÀÎ©¤Á¤Ë¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï»î¹ç³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«20ÉÃ¸å¡£¤½¤¦¤·¤Æµ¤Éé¤¤¤òÍ¶¤¤½Ð¤·¤¿¾®ÎÓ¤Ï¡¢ÂÐÀï¼Ô¤Î¶¯ÂÇ¤Ë¤Ò¤ë¤àµ¤ÇÛ¤â¤Ê¤¯¡¢Àï¤¤¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£·Þ¤¨¤¿£·¥é¥¦¥ó¥É¡¢º¸¥·¥ç¡¼¥È¤ÇËÀÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä©Àï¼Ô¤¬É¬»à¤ËÁÈ¤ß¤Ä¤¤¤Æ¸åÂ³¤Î¹¶¤á¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Á¤ò¼¡¡¹¤Ë·Þ¼Í¡£ºÇ¸å¤Ïº¸¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥È¥ê¥×¥ë¤Ç»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃË¤Î¿¿²Á¤ò¤è¤¦¤ä¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¤³¤í¤À¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¤µ¤·¤¿¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Í¥²í¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤â¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¤à¤í¤ó¡¢¹ëÔú¤Ê°ì·â¶¯ÂÇ¤â......¡£¤±¤ì¤É¡¢ÂÐÀï¼Ô¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬È´·²¤À¤Ã¤¿¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤â·ø¸Ç¤À¤Ã¤¿¡£²ÚÔú¤ÊÂÎ¤ò¤ï¤º¤«¤Ë·¹¡Ê¤«¤·¡Ë¤²¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ò¥¶¤òÀÞ¤Ã¤Æ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥ï¡¼¥¯¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÂ¤ÎÆ°¤¤Ç¤«¤ï¤¹µ»½Ñ¤â¹â¤¤¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÂÎÀª¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÀµ³Î¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¡¢´éÌÌ¡¢ÂÇ¤Æ¤ë¾ì½ê¤òÂ¨ºÂ¤ËÃµ¤·Åö¤Æ¡¢Â¿ºÌ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤»¤«¤±¤ë¡£¤Ò¤È¤¿¤ÓÇÈ¤Ë¾è¤ë¤È¡¢¹ª¤ß¤Ë¹¶¼é¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ·è¤·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤ò¼êÊü¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀÐ¸¶Àï¤Î¾¡Íø¤«¤é£±Ç¯¡¢À¤³¦¤Ø¤È¤³¤®½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¾®ÎÓ¤ÏºÆ¤Ó¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤¤ÊÉ¤ËÄ©¤à¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÏ¹ö¤«¤é¶È²Ð¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢·ã¤·¤¤Æ®»Ö¤ò¤Þ¤»¶¤é¤·¤Ê¤¬¤éÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë·ý¿À¤Î¤´¤È¤¯¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú·ãÆ®¤ÎÌ¾¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÀï¤¤È´¤¤¤¿¡Û
¡¡2000Ç¯£¸·î¡¢WBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥Þ¥ë¥³¥à¡¦¥Ä¥Ë¥ã¥«¥ª¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤ËÄ©¤ó¤À¡£¤ï¤º¤«¥×¥í12ÀïÌÜ¡Ê11ÀïÁ´¾¡£·KO¡Ë¤Ç¤³¤ÎÆü¤Î¥ê¥ó¥°Î©¤Ã¤¿¥Ä¥Ë¥ã¥«¥ª¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢°ì¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÅÁÅý¤ò»ý¤Ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤â»Ë¾åÍ¿ô¤È¤µ¤ì¤ëºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤È¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¤¸¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¾®ÎÓ¤Ï¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢·èÄêÂÇ¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢È½Äê¤Ï°ú¤Ê¬¤±¡£¾®ÎÓ¤Î»îÎý¤ÎÆ»¤ÏÂ³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤òµá¤á¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤Ë³¬µé¤ò¾å¤²¡¢¥ì¥ª¡¦¥¬¥á¥¹¡Ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤Î»ý¤ÄWBA¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤Ï2001Ç¯£³·î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¤¹¤Ç¤Ë37ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¬¥á¥¹¤À¤¬¡¢£´³¬µéÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¹ëÏÓ¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Ã¤¿¡£¾®ÎÓ¤Ï´éÌÌ¤ÈÊ¢¤ËÃå¼Â¤Ë¹ªÂÇ¤òÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤È¤¯¤Ë¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥Ö¥í¡¼¤Ç¡¢ÆîÊÆ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÆ°¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£10¥é¥¦¥ó¥É¡¢Åª³ÎÂÇ¤ò½¸¤á¤¿¤¢¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÁ¯¤ä¤«¤Êº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡£¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¤ËÅÝ¤ì¤¿¥¬¥á¥¹¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÂ¤â¤È¤ÏÄê¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ×Ç×Ó¡Ê¤µ¤Þ¤è¡Ë¤Ã¤¿¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¤òÃæ»ß¤·¤Æ¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë¡£¾®ÎÓ¤ÎÂç´ê¤¬À®½¢¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤¬À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎºÂ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï363Æü¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÃË¤ÎÀï¤¤¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ËÄ¹¤¯µ²±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¾¡Íø¤È¤¤¤¦·Á¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿Àï¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿£²ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ï¡¢ºÇ¶¯¤ÎÄ©Àï¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë¡ÖÁÔÀä¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬·Ú¡¹¤·¤¯Ê¹¤³¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐÀï¼Ô¤Ï¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¡Ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï21Àï¥ª¡¼¥ëKO¾¡¤Á¡£¤½¤Î¿ô»ú¤ÈÁ°É¾È½¤À¤±¤Ç¿Ì¤¨¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¸ø³«Îý½¬¤ò¸«¤Æ¤«¤é¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÂÎ¶í¤«¤éÂÇ¤Á¹þ¤à¥Ñ¥ó¥Á¤Ë¤ÏÈ´¤¿È¤ÎÆüËÜÅá¤Î¥®¥é¤Ä¤¤Ë¡¢¿¶¤ê¤«¤¶¤·¤¿ÈÚÅá¤ÎÆß¤¤¸÷¤â¤Þ¤¿Æ±µï¤·¤Æ¸«¤¨¤¿¡£
¡Ö¾®ÎÓ¤Ï¤¿¤À¤¸¤ãºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡£¤¢¤Î»þ¡¢¶±¤¨¤¤Ã¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯²±¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2002Ç¯£³·î£¹Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¡£¾®ÎÓËÜ¿Í¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤ÎÌµ»ö¤Ð¤«¤ê¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯·ãÀï¤ÎÄë²¦¤Î¤è¤¦¤ËÀï¤Ã¤¿¡££²¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ª¤âÍ¦´º¤Ë¡¢¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¥Ö¥í¡¼¤Ç²¿ÅÙ¤â¥à¥Ë¥ç¥¹¤òµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¡££µ¥é¥¦¥ó¥É°Ê¹ß¤ÏËè¥é¥¦¥ó¥É¡¢¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤¹¤ë¶ìÆ®¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÅÝ¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ÏÈ¿·â¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¡£ÆóÈÖ¼ê½¸ÃÄ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Ä¤«¤ó¤ÀÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ò´ÊÃ±¤ËÅê¤²½Ð¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¾¡Éé¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¤Î¤â¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÀÕÇ¤¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥ê¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ìµ¸Â¤Î¿ô¤Þ¤Ç¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸Â³¦¤Ï¤¢¤ë¡££¸¥é¥¦¥ó¥É¡¢¾®ÎÓ¤Ï¤Ä¤¤¤ËÎÏ¿Ô¤¤ë¡£
¡¡·ã¤·¤¯½ý¤Ä¤¤¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®ÎÓ¤ÏÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿Ã´²Í¤òÃÇ¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤¤¤Æµ¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤â¡¢À¤³¦°ì¤ÎÃË¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡üProfile
¤»¤ì¤¹¡¦¤³¤Ð¤ä¤·¡¿1973Ç¯£²·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°ñ¾ë¸©´ä°æ»Ô¡Ê¸½ºäÅì»Ô¡Ë½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¤Ï¾®ÎÓ¾¼»Ê¡£1992Ç¯¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÆüËÜ¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤Ë£²ÅÙÄ©Àï¤¹¤ë¤â¼ºÇÔ¡¢1998Ç¯¤Ë¥¹¥º¥¡¦¥«¥Ð¥È¡Ê¿·ÆüËÜÂçºå¡Ë¤È¤Î£³ÅÙÌÜ¤ÎÂÐ·è¤Ë¾¡¤Á¡¢ÆüËÜ²¦¼Ô¤Ë¡£¤³¤Î²¦ºÂ¤ò£´ÅÙËÉ±Ò¸å¡¢À¤³¦Ä©Àï¤ËÄ©¤à¡£À¤³¦½éÄ©Àï¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢2001Ç¯¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤Ë¾å¤²¤ÆWBA²¦¼Ô¥ì¥ª¡¦¥¬¥á¥¹¡Ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤ËÄ©Àï¤·¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊTKO¾¡¤Á¤Ç¤Ä¤¤¤Ë½É´ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££²ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ°úÂà¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤Ë¥»¥ì¥¹¡¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¤òÀßÎ©¡£´äº´Î¼Í¤¤òIBFÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¤Î²ñÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÀïÀÓ¤Ï32Àï24¾¡(14KO)£µÇÔ£³Ê¬¡£