10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイトを運営するワカモノリサーチ（東京都杉並区）が、アンケート「名字にしたらカッコイイと思う都道府県は？」の結果をランキングで紹介しています。

【4〜47位は？】最下位が意外！ ランキングの全結果がコレ！

アンケートは、2025年10月25日〜11月15日にかけて、現役高校生を対象にインターネットで行われました。ランキングは678の有効回答で作成

3位は、「千葉県」でした。7.4％。有名人では、俳優の千葉雄大さんやラッパーの千葉雄喜さんらがいます。回答した人からは「シンプルだから」 「かっこいい人が多いイメージだから」 「芸能人などに結構いるイメージがあった」 「友だちに千葉という苗字の子がいていいなと思ったから」などの声が寄せられたということです。

2位は、「北海道」で7.8％でした。回答では「3文字だから」「でかいイメージがあるから」「まわりと被ることがほぼなさそうだから」 といった意見が見られたとのことです。

1位は、同じく三文字の「神奈川県」が選ばれました。10.6％。投票者からは「神っていう漢字がかっこいいのと、三文字もかっこいいと感じるから」「なんかキリッとしててかっこいいから」「三文字でインパクトが強いから」などのコメントが集まったということです。