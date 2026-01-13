被って寝るだけで、美髪に♡乾燥悩みに【シルクナイトキャップ】

「しっかりケアしているのに、髪がパサついて広がる」「寝癖や髪の絡まりが気になる」そんな悩みの原因の1つが睡眠中の髪の状態にあるかもしれません。本気で美髪を目指すなら手に入れたい【シルクナイトキャップ】。夜、被って寝れば翌朝の美髪にびっくりしますよ♡

頑張らなくても美髪になる。それがシルクキャップのいい所♡

シルクキャップは、寝ている間の枕との摩擦を抑え、髪の絡まりやダメージを防いでくれます。

なめらかなシルク素材が乾燥を防ぎ、髪の水分とツヤを保ちやすくするため、朝の広がりや寝ぐせも出にくくなります。

整えるためではなく、傷めないための夜のヘアケアとして、無理なく取り入れられるアイテムです。

【Sleep】シルクナイトキャップ

【お休み中の髪の毛を優しくガードするシルクナイトキャップ】

【Fabric】

上品な光沢感を持った、しなやかな肌触りのシルク100%を使用しました。

【Design/Styling】

就寝中に髪の毛を包み込み、摩擦によるダメージからガードしてくれるナイトキャップです。２枚仕立ての仕様で、上品な光沢でなめらかな手触りのシルク100%生地をたっぷりと贅沢に使用。主張しすぎない小ぶりなリボンのデザインも使いやすく、長めのヘアもふんわりとカバーします。色はクリーム、ピンク、ラベンダーの3色。お好みのルームウェア等とコーディネートするのもおすすめです。