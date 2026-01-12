この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

住宅ローン利用者の7～8割が「変動金利」を選んでいます。しかし、不動産のプロの間では、「固定金利」を推奨する声がかつてないほど高まっています。



一体なぜ、今「固定金利」が見直されているのでしょうか？ らくだ不動産株式会社のエージェント益山真さんと、マネージャー シニアエージェント村田洋一さんが、2026年に向けた住宅ローン選びの新常識について語ります。



◾️「とりあえず変動」の時代は終わった？

これまで不動産営業マンの多くは、「自分なら変動金利で借ります」と答えるのが一般的でした。しかし、村田さんは「今年に入ってから、『固定でもいいと思います』とアドバイスするケースが増えてきた」と語ります。



その背景には、物件価格の高騰があります。



「本来の予算を超えた物件を購入せざるを得ない状況で、毎月の支払額を抑えるために『仕方なく』変動金利を選んでいる人が増えています。これは、金利上昇リスクに対して脆弱な家計構造になりかねない危険なサインでもあります」（村田さん）



◾️世界的に見て「異常な低金利」である固定金利

益山さんは、グローバルな視点から固定金利の優位性を指摘します。



「欧米では住宅ローン金利が6～7%程度であるのに対し、日本ではフラット35などの固定金利でも2%前後（※フルローンの場合）です。自己資金を1割入れれば1.8%台で借りられることもあります。35年間金利が変わらない安心感をこの低金利で買えると考えれば、決して損な選択ではありません」



◾️変動と固定、あなたに向いているのはどっち？

では、最終的にどちらを選べば良いのでしょうか。お二人のアドバイスをまとめました。



【変動金利が向いている人】

• 5～10年程度で住み替えや売却を予定している（短期間しか住まない）

• 手元に十分な現金があり、金利が上昇しても繰り上げ返済や支払額の増額に対応できる

• リスクを許容してでも、当面の支払額を最小限に抑えたい

•

【固定金利が向いている人】

• 同じ家に35年間住み続ける予定である

• 金利の変動を気にしてハラハラしたくない

• 将来の金利上昇リスクを完全に排除し、家計を安定させたい



【まとめ】

「みんなが選んでいるから」という理由だけで変動金利を選ぶのはリスクがあります。

2026年に向けて景気や株価の上昇が予想される中、金利もいつ上昇トレンドに転じるか分かりません。「2%を超えないうちに固定金利でロックする」という戦略は、これからの時代、賢い選択肢の一つと言えるでしょう。



