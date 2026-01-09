サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」では、子どもの成長に合わせて高さを調整できる多機能学習デスク「100−ERD052LM（ハンギングボード付き）」と「100−ERD053LM（ペントレー付き）」を発売した。

おすすめポイントは、成長に合わせて高さを調整できるとのこと。角度を調整できる天板で猫背を防ぐという。勉強に集中できる多機能設計となっている。

子どもの成長スピードは想像以上に早いもの。同製品はハンドル操作で簡単に高さ調整ができる。学年や身長に合わせて最適なポジションを保つことで、正しい姿勢を自然とサポートする。買い替えの必要がなく、長く使えることは、保護者にとっても嬉しいポイント。ハンドルは取り外し可能で、いたずら防止にも配慮している。



多機能学習デスク

無段階で角度調整できる天板は猫背予防に最適だとか。ノート学習や読書、タブレット学習など、用途に応じて最適な角度を設定できる。昇降部分にはガスシリンダーを採用し、急な落下を防止。指挟みなどのリスクを軽減する安全設計で、毎日の学習時間を安心して見守ることができる。

天板下の引き出しに加え、本や文房具をまとめて収納できるシェルフを標準装備。さらに「100−ERD052LM」にはメモやポストカードを飾れるスチール板を、「100−ERD053LM」にはペントレーや小物用引き出しをそれぞれ備えている。必要なものを使った後に自然と元の場所へ戻せるため、整理整頓の習慣づけにも効果的だとか。すっきりと整った学習環境が集中力を高め、学習の質を自然に向上させる。

タブレットを目線の高さに設置できる専用ホルダーや、ケーブルの散らかりを防ぐタップ受けなど、学習環境を整える機能を充実させた。子どもの学びを快適にサポートし、デジタル学習にも対応した、現代の学習スタイルに適した設計になっている。

天板には反射防止加工を施し、耐摩耗・耐傷性にも優れた仕上げを採用。水性ペンの落書きや汚れも簡単に拭き取れる。木材にはF☆☆☆相当の低ホルムアルデヒド素材を使用し、健康面にも配慮した。子どもが毎日触れるものだからこそ、細部まで安心にこだわった。

［小売価格］

100−ERD052LM：3万6181円

100−ERD053LM：3万9818円

（すべて税別）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp