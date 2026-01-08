キャットタワーでくつろぐ自分自身の頭の重量を、顎だけに一点集中させてみたところ…？いつもとはかけ離れたお顔になってしまった様子がおもしろすぎると話題で、動画は6万6千再生を突破。「かわいすぎる猫ちゃんですね！w」「しゃくれ猫様かわいいw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：キャットタワーのハンモックで『くつろいでいた白猫』を見たら…飼い主さんが思わず爆笑した『予想外の顔の変化』】

どうしてそんなことに？

Instagramアカウント『mocchinu_jp』に投稿されたのは、キャットタワーのハンモックでくつろぐ猫ちゃんの姿。動画に登場するのは、真っ白のスコティッシュフォールド、「もっちぬ」ちゃんです。艶やかな毛並みと、丸くて大きな目がチャームポイントのかわいい女の子で、性格はどんくさくておだやかなツンデレ高貴さん（飼い主さん談）とのこと。

この日、もっちぬちゃんはキャットタワーのハンモックにすっぽりと入り、リラックスしていたのだそうです。飼い主さんは、まったり過ごしているもっちぬちゃんの顔を見た瞬間、笑いがこみ上げてきたとおっしゃいます。なぜなら、もっちぬちゃんが頭の全体重を顎だけで支えているせいで、顎がものすごくしゃくれて見えたから。

かわいいのに笑えるギャップ顔

顔をぐいっとハンモックの縁に押し付けているために、下顎が前につき出し、もっちぬちゃんの口元は妙にたくましくなっていたのだとか。

もっちぬちゃんの目はとろんと半開きになっていて、本人（本猫）は気持ちよく休んでいるだけなのに、観ている側は笑いをこらえられないほどのインパクトがあったといいます。

すねちゃった？

飼い主さんが「なんでそんなにしゃくれてるの？」、「すっごいしゃくれてるね～」と話しかけられたところ、もっちぬちゃんはハンモックの縁からスッ…と顎を外してそっぽを向いてしまったのだそうです。その後飼い主さんは、「本当は美形だもんね、ごめんね～」と言いながらもっちぬちゃんをたくさん撫でてあげられたとのことでした。

もっちぬちゃんとハンモックの縁が生んだ、ゆるくて愛おしいワンシーンは、たくさんの人々に癒しと笑いを届けてくれることとなったのでした。

投稿には、「かわいい猫ちゃんですね！」「もっちぬちゃん、オールホワイトでかんわいいね！」など、たくさんのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『mocchinu_jp』では、この他にも猫たち（同居猫の「とろまる」ちゃんもいます！）の愛くるしい姿をたくさん観ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mocchinu_jp」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。