2010年バンクーバー五輪の銀メダリストでプロフィギュアスケーターの浅田真央（35）と後輩のプロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子（31）。日本のフィギュアスケート界を牽引してきた2人に突如、巻き起こった"断絶"報道から6カ月──。沈黙を続け、公の場で発言することはなかった浅田と村上の関係は大きく動いていた。

【写真】浅田真央と村上佳菜子が2人そろって投稿した“雪解け”写真ほか

浅田と村上を巡っては、『週刊文春』（2025年6月26日号）が《浅田真央"氷血のスピーチ"で村上佳菜子が排除された》とのタイトルで、両者間のトラブルを報じた。浅田が座長を務め、2022年9月から開催されたアイスショーで、2人の関係に亀裂が走っていたという。フィギュアスケート関係者が語る。

「浅田さんが座長を務めたアイスショー『BEYOND』には当初、村上さんもキャスティングされていました。しかし、練習に対する報酬が出ないことや公演先での宿泊費が出ないことなどに他のキャストらから不満の声が上がり、村上さんが代表する形で浅田さんに意見したところ、ショーを降板させられたという内容でした」

さらに出演者を前にした浅田が、村上からの指摘に「とても傷つきました」と話した音声も公開され、こうした物言いが事の深刻さを物語っていた。

村上はかつて浅田のことを「憧れの存在」としていたと、前出・関係者は語る。

「浅田さんと村上さんは20年以上の付き合いで、村上さんが浅田さんを慕って同じ中京大学附属中京高校に入学した際には、同校の先輩である浅田さんがブレザーを譲っていました。村上さんの引退直前には5泊6日の宮古島旅行へ行くなど、公私ともに仲が良かった」

以前はお互いの誕生日を祝うのが2人の恒例行事だったが……。

「2017年には〈ヨボヨボになってもずーーっとこんな感じの2人でいられれば、シアワセだなぁ〜〉と、浅田さんとのツーショット写真を投稿していた村上さんでしたが、トラブルがあったとされる2022年以降、彼女のインスタグラムから浅田さんへの発言はパッタリと途絶えました。

村上さんは自身の誕生日だった2023年11月23日に、〈ここまで色んな事があったけど、今、こうやって私のそばにいてくれる人達は人の悪口なんて絶対言わないような愛に溢れてて輝いてる憧れの人たちです〉と、SNSに投稿した写真に浅田さんの姿はなく、ファンのあいだでは意味深長なものとして受け止められました」（同前）

各メディアが"不仲説"を報じるなか2人は沈黙を続けていたが、2025年12月25日に大きな動きが見られた。『池上彰＆加藤浩次 昭和100年SP 決定的映像！心に刻まれた100人』（フジテレビ系）でのことだ。テレビ局関係者が語る。

「この番組のなかで浅田さんのソチ五輪での映像が流れた際に、スタジオゲストだった村上さんは『朝の練習も来なくてずっと心配してこの演技を祈るような思いで見ていたので、涙を見た瞬間は真央ちゃんの努力が報われた瞬間だったなと思いました』と、笑顔でコメントしていました。彼女の口から"真央ちゃん"という言葉を聞くのは久しぶりでした」

そして、わずか5日後の12月30日には浅田のインスタグラムにも異変が。投稿された写真には、浅田と村上がかき氷店を訪れたときのツーショットがうつっており、〈2025年かき氷収め 私たち1年中活動してます。今年もたくさん食べました 私は抹茶ミルク小豆 とうもろこし 栗 のかき氷が好き かなこは桜 はちみつ奴〉（原文ママ）とあった。

"雪解け"の予兆

村上も1日遅れて、同じ写真に〈#繋がり #family #絆 #愛情〉などというハッシュタグを添えて投稿していた。この"雪解け"について前出・関係者が続ける。

「実は昨年4月、2人は対面しているんです。それは村上さんのお姉さんの訃報に際して開かれた『お別れの会』のこと。フィギュア指導者でもあったお姉さんと旧知の仲である浅田さんもこの会に参加していました。彼女は会場で寂しげな村上さんにそっと声をかけ、寄り添うように接していたようです。その2か月後の"断絶"報道を乗り越えながらも、2人は少しずつ歩み寄り、今回のSNSでの発信につながったのでしょう」

氷上で育った浅田と村上の関係はすでに以前のような関係に戻っていた。