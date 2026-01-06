À¾Éð¤ËÂÔ¤¿¤ì¤ëºÇÇ¯Ä¹¥³¥ó¥Ó¤ÎÉü³è¡¡º£°æÃ£Ìé¤¬MLB°ÜÀÒ¤â¡Äµá¤á¤é¤ì¤ë3Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤ÎÌöÆ°
·ª»³¤Ïºòµ¨1·³½Ð¾ì¤ï¤º¤«11»î¹ç¤âÆ®»Ö¤Ï¿ê¤¨¤º
¡¡2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò5°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿À¾Éð¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢DeNA¡¦·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÀÐ°æ°ìÀ®ÆâÌî¼ê¤ÈFAÀë¸À¤·¤¿2Áª¼ê¤òÊä¶¯¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÉü³è¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÉ®Æ¬¤¬¡¢·ª»³¹ª³°Ìî¼ê¤ÈÃæÂ¼¹äÌéÆâÌî¼ê¤Îµå³¦ºÇÇ¯Ä¹Ìî¼ê¥³¥ó¥Ó¤À¡£
¡¡·ª»³¤ÏºòÇ¯11·î24Æü¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡£1Ç¯Á°¤Î¡ÈÀè¹ÔÉ½ÌÀ¡É¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£ºòµ¨¤Î1·³½Ð¾ì¤Ï¤ï¤º¤«11»î¹ç¤Ç¡¢ÂÇÎ¨.087¡Ê23ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡Ë¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Ï¤Ê¤·¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿¿²Æ¤Î±êÅ·²¼¤ÇÏ¢Æü2·³Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1·³Éüµ¢¤Î½àÈ÷¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ï¼þ°Ï¤Î¿´¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼ÂÎÏÍ¥Àè¤Ç¡¢¡È¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¡É¤È¤¤¤¨¤É¤âÍ¥ÀèÅª¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡£ÄÌ»»2150°ÂÂÇ¤ò¸Ø¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢ËÜÎÎÈ¯´ø¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡·ª»³¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Î42ºÐ¤ÇÆ±´üÆþÃÄ¤Ç¤â¤¢¤ëÃæÂ¼¹äÌéÆâÌî¼ê¤â¡¢ºòµ¨¤Ï44»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.240¡¢3ËÜÎÝÂÇ10ÂÇÅÀ¡£4·î27Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÆ±ÅÀ¤Î9²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Ä¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢7·î7Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤ë¤È¡¢1·³Éüµ¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¡£NPB¸½ÌòºÇÂ¿¡ÊÎòÂå10°Ì¡Ë¤Î481ËÜÎÝÂÇ¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦6²ó¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤Ï±Æ¤òÀø¤á¤¿¡£
¡¡·ª»³¤Ë¤·¤Æ¤âÃæÂ¼¹ä¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î³èÌö¤ÏÇ¯ÎðÅª¤ËÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤³°ìÈÖ¤Ç¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
¹â¶¶¸÷À®¤Ï2024Ç¯¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î0¾¡11ÇÔ¡¢2025Ç¯¤â8¾¡9ÇÔ¤È¹õÀ±Àè¹Ô
¡¡µå³¦No.1Í··â¼ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æµ×¤·¤¤¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¤â¡¢ºòµ¨¤Ï¶ËÅÙ¤ÎÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÇÎ¨.209¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Éü³è¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Ç¯2·î16Æü¤Ë33ºÐ¤È¤Ê¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿Ê¶Ãø¤·¤¤22ºÐ¡¦Âìß·²Æ±ûÆâÌî¼ê¤È¤Î¶¥Áè¤òÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Î2024Ç¯¤Ë10¾¡¡Ê6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.17¡Ë¤òµó¤²¤Æ¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¯¤â¡¢2Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ïº¸Éª¤Î¸Î¾ã¤Ç½ÐÃÙ¤ì¡¢·ë¶É4¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.26¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉðÆâ²ÆÚöÅê¼ê¡£ºòµ¨10¾¡5ÇÔ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£µ¨¤ÏÁê¼ê¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤º¸ÏÓ¤ÎÉü³è¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£2021Ç¯¤Ë10¾¡¡Ê8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.79¡Ë¤òµó¤²¤¿¾¾ËÜ¹ÒÅê¼ê¤â¡¢7Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï±¦¸ª¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç½ÐÃÙ¤ì¡¢3»î¹ç0¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨6.43¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¡¢°ìÅ¾À¾Éð»ÄÎ±¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î0¾¡11ÇÔ¡¢2025Ç¯¤â8¾¡9ÇÔ¤È¹õÀ±¤¬Àè¹Ô¡£28ºÐ±¦ÏÓ¤Ë¤Ï²þ¤á¤ÆÃù¶â¤òºî¤ëÅêµå¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡FAÊä¶¯¤Ë¼ã¼ê¤ÎÀ®Ä¹¡¢¤µ¤é¤ËÉÔÄ´¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÉü³è¤Þ¤Ç½Å¤Ê¤ì¤Ð¡¢3Ç¯Ï¢Â³5°Ì°Ê²¼¤ÎÀ¾Éð¤Ë¤â¾å°Ì¿Ê½Ð¤ÎÆ»¤¬³«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£