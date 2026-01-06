ÂçÊ¬»Ô¤Î¸þÍÛÃæ³Ø¹»¤ÇÆþ»î¡¡ÇÜÎ¨¤Ï¡Ö3.3ÇÜ¡×¡¡±Ñ¸ì¤ò½éÆ³Æþ
ÂçÊ¬»Ô¤Î»äÎ©Ãæ³Ø¹»¤Ç6Æü¡¢Æþ³Ø»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼õ¸³À¸¤¬¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç»î¸³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬»Ô¤Î¸þÍÛÃæ³Ø¹»¤Ç¤ÏËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤ËÆþ³Ø»î¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢6Æü¤Ï¸áÁ°9»þ¤¹¤®¤«¤é»î¸³¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¸³¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ë¹ñ¸ì¤È»»¿ô¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¤ÈÍý²Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ±Ñ¸ì¤Î»î¸³¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®³Ø¹»¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¤Ï6Ç¯Á°¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸þÍÛÃæ³Ø¹»¤Ïº£²ó¤«¤é±Ñ¸ì¤Î»î¸³¤òÆ³Æþ¤·¡¢¼õ¸³À¸¤Ï¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤ÎÌäÂê¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï40¿Í¤ÎÄê°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µîÇ¯¤è¤ê11¿ÍÂ¿¤¤132¿Í¤¬»Ö´ê¤·¡¢ÇÜÎ¨¤Ï3.3ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»î¸³¤Î¹çÈÝ¤Ï7Æü¡¢³Ø¹»¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤Ç¤Ï10Æü¤ËËÉÜÃæ³Ø¹»¤ÈÂçÊ¬Âç³Ø¶µ°é³ØÉôÉíÂ°Ãæ³Ø¹»¤ÇÆþ³Ø»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£