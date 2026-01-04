第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路レースが３日行われ、埼玉県内に練習拠点がある６校では、早稲田大（所沢市）が１０時間４４分２９秒で総合４位となった。

７位の城西大（坂戸市）とともに、翌年の本大会に出場できるシード権を守った。東洋大（川越市）は１４位、東京国際大（坂戸市）は１６位、大東文化大（東松山市）は１９位、立教大（新座市）は２０位だった。（敬称略）

「遊行寺の坂」乗り越える

往路で２位につけた早大の堀野正太（１年）は、優勝争いを見据えた復路の当日変更で８区を任され、箱根デビューを果たした。

８区には、終盤の１６キロ付近から箱根山中に次ぐ難所とされる「遊行寺の坂」が待ち構える。１キロで約４０メートル上る急坂だ。坂の多い神戸市出身で、実家は坂の上にある。幼い頃から自然と鍛えられた上りの脚力には自信があった。

レースでは、前半はペースを抑えるつもりだったが、坂は想像以上に急で、足が回らなくなった。「もう坂を上りたくない」と思うほどだったが、後続が迫る中で踏ん張った。４位でもらったたすきを、どうにかつなぎ切った。

ほろ苦い箱根デビューになったが、「いつかは山登り区間の５区を走りたい」という目標もある。「１年間必死で練習して、来年こそは早稲田を勝たせる」と成長を誓った。

花田監督「確実に成長」

２位で復路をスタートした早大は、７区で４位に後退したが、９区の小平敦之（３年）らが好走し、終盤まで３番手争いを繰り広げた。前回と同じ総合４位となり、４年連続でシードを獲得した。花田勝彦監督は「選手たちは力を出し切った。チームとして確実に成長している」とたたえた。