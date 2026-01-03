この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「5ヶ月で8kg落とした私の3日間のダイエットサラダ！【作り置き】1時間だけ頑張って楽するレシピ」を公開しました。のが氏は産後ダイエットで5ヶ月で8kgの減量に成功しており、その際に食べていたという作り置きを活用したサラダレシピを3日間分紹介しています。



動画ではまず、週末など時間のある時にまとめて作っておける「デリ」の調理から始まります。ダイエットの定番である鶏胸肉を使った「サラダチキン」は、ヨーグルトに漬け込むことで驚くほど柔らかくジューシーに仕上がるのがポイントです。他にも、ツナを加えた「キャロットラペ」や彩りも美しい「紫キャベツマリネ」、電子レンジで手軽に作れる「きのこのマリネ」など、バリエーション豊かな常備菜が次々と完成します。さらに、ブロッコリーやさつまいもなどの野菜もまとめて茹でておくことで、平日の準備を格段に楽にする工夫が紹介されています。



調理したデリを使い、3日間のサラダを盛り付けていきます。1日目はヨーグルトドレッシングでさっぱりと、2日目はアボカドやコーンなどを加えた彩り豊かなコブサラダ、3日目はアボカドをバラのように飾り付けた美しいフレンチドレッシングサラダと、見た目も味も飽きさせないアレンジが続きます。のが氏は、このように作り置きを活用することでダイエット中の食事が簡単になり、楽しく継続できると説明しています。動画を参考に、美味しく健康的なサラダ生活を始めてみてはいかがでしょうか。