この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「5ヶ月で8kg落とした私の3日間のダイエットサラダ！【作り置き】1時間だけ頑張って楽するレシピ」を公開しました。のが氏は産後ダイエットで5ヶ月で8kgの減量に成功しており、その際に食べていたという作り置きを活用したサラダレシピを3日間分紹介しています。

動画ではまず、週末など時間のある時にまとめて作っておける「デリ」の調理から始まります。ダイエットの定番である鶏胸肉を使った「サラダチキン」は、ヨーグルトに漬け込むことで驚くほど柔らかくジューシーに仕上がるのがポイントです。他にも、ツナを加えた「キャロットラペ」や彩りも美しい「紫キャベツマリネ」、電子レンジで手軽に作れる「きのこのマリネ」など、バリエーション豊かな常備菜が次々と完成します。さらに、ブロッコリーやさつまいもなどの野菜もまとめて茹でておくことで、平日の準備を格段に楽にする工夫が紹介されています。

調理したデリを使い、3日間のサラダを盛り付けていきます。1日目はヨーグルトドレッシングでさっぱりと、2日目はアボカドやコーンなどを加えた彩り豊かなコブサラダ、3日目はアボカドをバラのように飾り付けた美しいフレンチドレッシングサラダと、見た目も味も飽きさせないアレンジが続きます。のが氏は、このように作り置きを活用することでダイエット中の食事が簡単になり、楽しく継続できると説明しています。動画を参考に、美味しく健康的なサラダ生活を始めてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:16

週末の作り置きで楽する3日間のサラダ
00:44

ヨーグルトで驚くほど柔らか！サラダチキンの作り方
04:19

レンジで簡単！きのこのマリネ
09:07

DAY1 ヨーグルトドレッシングサラダ
11:22

DAY2 コブサラダ

関連記事

のがちゃんねる直伝「肩甲骨はがし」で美しい姿勢を作る方法

のがちゃんねる直伝「肩甲骨はがし」で美しい姿勢を作る方法

 毎日17分で理想の体に！全身を鍛える筋トレ＆ストレッチ

毎日17分で理想の体に！全身を鍛える筋トレ＆ストレッチ

 【のがちゃんねる】数多のお尻を変えた最強ヒップトレーニング

【のがちゃんねる】数多のお尻を変えた最強ヒップトレーニング
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

のがちゃんねる/nogachannel_icon

のがちゃんねる/nogachannel

YouTube チャンネル登録者数 166.00万人 648 本の動画
8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
youtube.com/channel/UCP6aw2-Afafmm0cPZ7pmYyQ YouTube