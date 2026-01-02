大阪なんばで『超クウガ展』1・3開幕 南海電車に記念ヘッドマーク、通天閣ビリケンさんとコラボ【詳細】
「『仮面ライダークウガ』25周年記念 超クウガ展」が、あす3日から大阪・なんばパークスミュージアムで開催される。南海電鉄・通天閣などとのコラボ企画も実現する。
『仮面ライダークウガ』の25周年を記念し、初めて明かされるメイキングを中心に、展示やスタッフ・キャストによる解説で「革新的な作品であった仮面ライダークウガがどのように作られたのか」、その真実に迫っていく展覧会。映像作りに欠かせない脚本、設定、イメージスケッチ、原画から撮影に使用した小道具に至るまで多彩な制作資料が余すところなく披露される。
この開催にあわせ、なんばエリアをめぐるデジタルスタンプラリーでは、全てのスタンプを集めると、オリジナルステッカーをプレゼント。また、期間中は「超クウガ展」大阪会場開催記念ヘッドマークが取り付けられた電車が南海線・高野線で運行される。さらに、ヘッドマークがデザインされたオリジナルアクリルキーホルダーをはじめ、ラピートなどさまざまな南海電車とコラボしたグッズや、通天閣とのコラボグッズも登場する。
なんばパークスには「超クウガ展」コラボレーションカフェが期間限定でオープン。変身の瞬間を味覚で堪能できる赤をまとった情熱のカレーなど多彩なコラボメニューが用意され、1品注文につき、コースターをランダムで1枚プレゼント。木の温もりを感じられる少し大人な仮面ライダークウガのオリジナルグッズもそろう。
■「『仮面ライダークウガ』放送開始25周年記念 超クウガ展」大阪会場
会場：なんばパークスミュージアム（なんばパークス7階）
開催期間：2026年1月3日（土）〜2月1日（日）
開場時間：午前10時〜午後7時（最終入場は閉場60分前迄）※開催期間中は無休
■デジタルスタンプラリー
なんば周辺の商業施設「なんばパークス」「なんばCITY」「なんばスカイオ」に設置されたポイント全10ヶ所をめぐるデジタルスタンプラリー。各施設には、仮面ライダークウガのフォトスポットを設置。全てのスタンプを集めると、オリジナルステッカー（全4種のうち1種）をプレゼント（先着順）。
2026年1月3日（土）午前11時〜2月1日午後9時（商業施設は各日各施設営業時間内）
■「超クウガ展」開催記念ヘッドマーク掲出車両の期間限定運行
2025年12月29日（月）〜2026年2月1日（日）
南海線（運行区間 難波駅〜和歌山港駅、難波駅〜関西空港駅）：1組成 9513-9015-9816-9017-9018-9514（6両編成）
高野線（運行区間 難波駅〜橋本駅、難波駅〜和泉中央駅）：1組成 6552-6272-6852-6252-6262-6562（6両編成）
※車両運用などにより運行開始日が変更になる場合あり
■南海電鉄・通天閣コラボグッズ販売
2026年1月3日（土）〜2月1日（日）
なんばパークスミュージアム物販会場、通天閣 地下1階 わくわくランド（お土産ショップ）
※なんばパークスミュージアム物販会場は、「超クウガ展」入場券が必要
グッズ内容（一部）：
・仮面ライダークウガ×南海電鉄 オリジナルコラボアクスタ全13種（シークレット1種）660円（税込）
・仮面ライダークウガ×通天閣 オリジナルコラボアクスタ全11種（シークレット1種）660円（税込）
・仮面ライダークウガ×南海電車 オリジナルアクリルキーホルダー全4種 660円（税込）
■「超クウガ展」大阪会場×通天閣スペシャルコラボレーション
仮面ライダークウガの足の裏にある敵（グロンギ）を倒す必殺キックの文様が刻まれたビリケンさんキャラクター。さらに、大阪の象徴の一つ通天閣を手に悪を斬る、仮面ライダークウガタイタンとのコラボレーションも。
仮面ライダークウガ×ビリケンさんアクリルキーホルダー全2種 715円（税込）
販売場所：なんばパークスミュージアム物販会場、通天閣 地下1階 わくわくランド（お土産ショップ）
※なんばパークスミュージアム物販会場は、「超クウガ展」入場券が必要
オリジナルステッカープレゼント
「超クウガ展」大阪会場開催期間、展覧会入場券半券を通天閣に、もしくは通天閣展望台デジタル入場券の領収書または二次元コード画面と展覧会入場券の半券の両方を「超クウガ展」大阪会場（なんばパークスミュージアム）に提示すると、先着合計200人にオリジナルステッカーを1人1枚（2種類・ランダム）プレゼント。
※展覧会入場券半券、通天閣デジタル入場券領収書・画面はいずれも当日以降〜2026年2月1日（日）までのものが有効
■コラボレーションカフェ
なんばパークス7階「#702 CAFE＆DINER」に期間限定でコラボカフェがオープン。ひと口ごとにクウガの力がみなぎるようなスパイシーな味わい、変身の瞬間を味覚で堪能できる赤をまとった情熱のカレー「マイティレッドカレー〜変身の一撃〜」や、中央の発光部分がストロベリー・ブルーハワイ・メロン・ブルーベリーの4色ジャムから選択可能なクウガのアークルを模した「変身！アークルチーズケーキ」など多彩なメニューが登場。メニュー1種ご注文ごとに特典として「コースター」（全7種）をランダムで1枚プレゼント。
開催期間：2026年1月3日（土）〜 2月1日（日）
（1）11:15-12:30 （2）13:00-14:15 （3）15:00-16:15 （4）17:00-18:15 （5）18:45-20:00 （6）20:30-21:45
※75分入替制・ラストオーダー30分前
※事前予約優先制（ご予約はオンラインのみ）
※コラボレーションカフェスペース以外は通常営業（11:00〜23:00）
■木製雑貨ブランド「Hacoa」とのコラボ商品
木製デザイン雑貨ブランド「Hacoa」とのコラボした「KEYRING 001」 「ブロックマグネット」「Canvas Clock（時計）」がオリジナルデザインで登場。木の温もりを感じられる少し大人のクウガのアイテムとなる。
発売場所：なんばパークス5階「Hacoaダイレクトストア なんばパークス店」
販売期間：2025年12月29日（月）〜（予定）
