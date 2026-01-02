【2026年午年】運気を上げるキュートな「馬レシピ案&フード」を紹介
食卓を盛り上げるキュートな「馬デコ」アイデアを紹介！
うまいなり
午年にぴったりな「うまいなり」レシピをご紹介。キッチンバサミで、いつものいなり寿司がキュートなお馬さんに大変身します。油揚げをカットして耳やたてがみを作り、黒ごまで顔を描くだけ。
うまいなり｜Instagram（@clair_hikari）推し馬弁当
出典：https://www.instagram.com
毎日のお弁当作りに悩んだら、「推し馬弁当」はいかがでしょうか。難しく見えますが、意外と簡単にできますよ。馬が大好きな人参を添えるのポイントです♪ 桜花賞シーズンや午年の食卓を盛り上げる、子どもが喜ぶお弁当アイデアです。
推し馬弁当｜Instagram（@pu_cooking）馬肉ユッケ
今年は午年ということで、「馬肉」で一品作るのはいかが？ いつものおうちごはんに、少し特別感をプラス。新鮮な馬肉で作る馬肉ユッケは、下準備もシンプルで意外と手軽。さっぱりとした赤身に、卵黄のコクとごま油の香りが絡み、満足感のある一品に仕上がります。
家飲みや週末のご褒美ごはんにもおすすめです。
うま柄アイスボックスクッキー
かわいい馬柄アイスボックスクッキーアイデアをご紹介。馬だけでなく人参型のクッキーも添えると、さらに華やかになります。
綺麗にラッピングすれば、新年の挨拶や久しぶりに合う人への手土産にもなりますよ♪ かわいい馬柄のクッキーで会話が盛り上がること間違いなし！
うま柄アイスボックスクッキー｜Instagram（@en93kitchen）
かわいさ駆け抜ける「馬モチーフ」グルメにも注目♪
ウマなげ（こくウマバター味）
セブン‐イレブンから、数量限定「ウマなげ（こくウマバター味）」が元旦より順次発売されます。芳醇なバターの香りとコクが広がる味わいです。
勝負運や出世運の象徴である馬をかたどった愛らしい姿は、SNS映えも抜群ですよ。購入した方には、1等（200円引き）、2等（100円引き）、3等（50円引き）のいずれかが必ず当たる「値引きクーポンくじ」がプレゼントされるそう。ゲットできたらラッキーな縁起物ナゲットで、新年のスタートに弾みをつけましょう！
ウマなげ｜セブン‐イレブンゴディバ ニューイヤー コレクション アソートメント
ゴディバから、2026年の干支「午」をあしらった「ニューイヤーコレクション」が登場。箔の馬が輝くボックスに、レディ・ゴディバの限定チョコなどを詰め合わせた、まさに「馬づくし」の贅沢なアソートです。
新年の幸せを願う華やかな一箱は、帰省の手土産やお年賀にも最適。特別なチョコで華やかに初春を迎えましょう。
2026 ゴディバ ニューイヤー コレクション｜お年賀やお手土産に
馬モチーフを取り入れて新年をおいしく祝おう
2026年の干支「午」は、運気が駆け上がるとされる縁起の良い動物です。そんな馬モチーフを食卓に添えれば、お祝いムードが一気に盛り上がりますよ。
手軽でかわいいデコアイデアから話題の限定グルメまで「馬」づくしのメニューで、幸先の良い一年をおいしくスタートさせましょう！