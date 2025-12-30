º£Ç¯¥ê¥¢¥ë¤Ë»È¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£¥®¥º¥â¡¼¥ÉÊÔ½¸Éô¤Î¡Ö°¦ÍÑ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥¡¼¡×¤¿¤Á
¡¢
º£Ç¯¤â°ìÇ¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¦Æ»¤ÎCommand¡ÜC&V¤Ç¡Ö¥³¥Ô¥Ú¡×¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë±ü¤Î¿¼¤¤À¤³¦¡£
¥®¥º¥â¡¼¥É¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Öº£Ç¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥¡¼¡×¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê¤â¤Î¤ä¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
»Å»ö¤Î¸úÎ¨¤ò¤¢¤²¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥¡¼
fn¡ÜF7
Ê¸»úÆþÎÏ»þ¤ËÆþÎÏÃæ¤ÎÊ¸»ú¤òÁ´³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¡£Ä¹¤¤Ã±¸ì¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¡¼¤òÏ¢ÂÇ¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥«¥¿¥«¥Ê¤ÎÊÑ´¹¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÆþÎÏ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¥¡¼¤Ï²»ÎÌÄ´Àá¤Ê¤É¤·¤«»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¥¡¼¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤¿Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤âF6¤«¤éF10¤Þ¤Ç¤Ò¤é¤¬¤Ê¤«¤é¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Þ¤ÇÊÑ´¹¤ò³Ú¤Ë¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤³¤ì¤é¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤â¤Ã¤ÈÆþÎÏ¸úÎ¨¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡ª¡ÊEna Miura¡¦ÊÔ½¸Éô¡Ë
Command¥¡¼¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯
Mac¤Ç¡ÖSiri¤Ë¥¿¥¤¥×ÆþÎÏ¡×¤ò½Ö»þ¤Ë¸Æ¤Óµ¯¤³¤»¤ëÊØÍø¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¡£ÌÀÆü¤ÎÍ½Äê¤äÅ·µ¤¤Ê¤É¡¢´ÊÃ±¤Ê¾ðÊó¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤&À¼¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£macOS Tahoe¤Ç¤Ï¡ÖÀßÄê¡×¥¢¥×¥ê¢ªApple Intelligence¤ÈSiri¢ª¥¡¼¥Ü¡¼¥É¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤«¤é¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¤Ï¤é¤¤¤µ¤ó¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
Command¡ÜShift¡ÜOption¡ÜV
Mac¤Ç½ñ¼°¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤ÇÅ½¤êÉÕ¤±¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¡£¥¨¥Ç¥£¥¿¤ËWebµ»ö¤äWordÊ¸½ñ¤Î½ñ¼°¤¬»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢Å½¤êÉÕ¤±¤¹¤ë¤È¸å¤ÇÄ´À°¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ëè²ó¥×¥ì¡¼¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤ÇÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Command¡ÜShift¡ÜOption¤Î3¥¡¼¤ò¤É¤Î»Ø¤Ç²¡¤¹¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¡¢Ì¤¤À¤ËÅú¤¨¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¾®Êë¤Ò¤µ¤Î¤ê¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
Win+Tab
²¾ÁÛ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²¾ÁÛ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¤Î°ìÍ÷¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¡£Tab¥¡¼¤ÈÌð°õ¥¡¼¤Ç²¾ÁÛ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢Ìð°õ¥¡¼¤Ç¥¢¥×¥ê¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤Î²¾ÁÛ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ËÊØÍø¡£Æ±¤¸²¾ÁÛ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×Æâ¤Ç¥¢¥×¥ê¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢Alt¡ÜTab¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ£¿ô¤Î²¾ÁÛ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊKenji P. Miyajima¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
Win¡ÜI
¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥º¤ÎÀßÄê²èÌÌ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÀßÄê²èÌÌ¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦Ë¬¤ì¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯ÉÔÍ×¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÊØÍø¡£º¸¼ê¤À¤±¤ÇÁàºî¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¥¡¼Æ±»Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¾¼ê¤ò»È¤¦²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¥ä¥Þ¥À¥æ¥¦¥¹·¿¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
Alt¡ÜF4
ÉáÄÌ¤À¤È¥¢¥×¥ê¤äÁë¤òÊÄ¤¸¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁë¤òºÇ¾®²½¤·¤Æ¤«¤é»È¤¦¤ÈWindows¤Î¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È²èÌÌ¤¬¤Ç¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢»ä¤Ï1Æü¤Î½ª¤ê¤Ë¥¹¥ê¡¼¥×¤òÁª¤Ó¡¢ÍâÆü¤¹¤°Î©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤«¤é¤Îµ¯Æ°»þ´Ö¤òÂÔ¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ê²¬ËÜ¸¼²ð¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¼Ì¿¿&Æ°²èÊÔ½¸¤Ç»È¤¨¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥¡¼
Command¡ÜK
macOS¤Î¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢ÀÚ¤êÈ´¤¡Ê¥È¥ê¥ß¥ó¥°¡Ë¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¡£¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¼Ì¿¿¤ò³«¤¡¢ÈÏ°ÏÁªÂò¤·¤ÆCommand¡ÜK¤ò²¡¤¹¤ÈÀÚ¤êÈ´¤¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡£¤¤¤Á¤¤¤ÁPhotoshop¤Ê¤É¤ÎÊÔ½¸¥¢¥×¥ê¤ò³«¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ÆÊØÍø¡£¡Ê»°±º°ìµª¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
Shift¡ÜCommand¡ÜE
MacOS¤ÎPhoto¤Î¼Ì¿¿¤ò½ñ¤½Ð¤¹¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¡£ÊÔ½¸¤·¤¿JPG¤òPNG¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢²òÁüÅÙ¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤É¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÃÎ¤ëÁ°¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¢ª½ñ¤½Ð¤¹¢ª¼Ì¿¿¤Î¼ïÎàÁªÂò¤Î¼ê½ç¤òÆ§¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Îºî¶È¤¬ÉÑÈË¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤ÈÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÃæÀî¿¿ÃÎ»Ò¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
Option¡ÜShift¡ÜF1&F2¡¡¡¡
µ±ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¡ÊF1¡Ë¤Þ¤¿¤Ïµ±ÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¡ÊF2¡Ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¡£º£Ç¯°ú¤Ã±Û¤·¤¿²È¤Ï¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÈÅÙ¤Îº¹¤¬Âç¤¤¯¡¢ºî¶È¾ì½ê¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤Þ¤Ö¤·¤Ã¡×¡Ö¤¯¤é¤Ã¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò»È¤¨¤Ð¡¢µ±ÅÙ¤òºÙ¤«¤¯Ä´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÌÀ¤ë¤µ¤Ë¤¹¤°À°¤¨¤é¤ì¤Æ½õ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Option¡ÜShift¡Ü²»ÎÌ¤ò¾å¤²¤ë¡ÊF12¡Ë&²»ÎÌ¤ò²¼¤²¤ë¡ÊF11¡Ë¤â¡¢²»ÎÌ¤¬ÈùÌ¯¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¤È¤¤ËÊØÍø¡£ÉáÄÌ¤Ï°ìÃÊ¤º¤Ä¾å²¼¤¹¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬¡¢ºÙ¤«¤¯¤¦¤´¤¯ÍÍ»Ò¤â²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡Êº´¹§¿Î»Ê¡¦ÊÔ½¸Éô¡Ë
¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤òµß¤¦¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥¡¼
Command¡ÜShift¡ÜT
´Ö°ã¤Ã¤Æ¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥Ö¤ä¡¢¤â¤¦°ìÅÙ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¿¥Ö¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¡£¸¡º÷¤·¤Ê¤ª¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¥¿¥Ö¤ò¤Þ¤¿½Ð¸½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤Ê»ä¤Ë¤ÏÂçÊÑ½õ¤«¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊEna Miura¡¦ÊÔ½¸Éô¡Ë
ÈÖ³°ÊÔ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥¡¼
Mac¡§Command¡ÜCtr¡ÜSpace
³¨Ê¸»úÆþÎÏ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÀ¾Ã«ÌÐ¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦ÊÔ½¸Éô¡Ë
°Ê¾å¡¢º£Ç¯¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç2026Ç¯¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê²ó¤êÆ»¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¥é¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤À¤±¤Ë¤Í¡£