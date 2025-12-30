人気タルト専門店『DISHES and TART SAN(ディッシュアンドタルト サン)』から新しい一年の始まりを彩る新作タルトが12月29日(月)より登場しました。

自分へのご褒美はもちろん、新年のご挨拶や手土産にもぴったりな心華やぐ魅力をご紹介します。

SANの新作①

爽やかな酸味と甘みの黄金比

冬の寒さを吹き飛ばす

彩り豊かな主役級タルト

12月29日(月)より愛知・岐阜の各店舗で発売された新作タルト、まずは「いちごと日向夏のタルト(イートイン890円・テイクアウト874円)」。

日向夏(ひゅうがなつ)は、爽やかな酸味のある果肉と、ほんのり甘みを感じる白皮が特徴の冬から春にかけてのフルーツです。

そこに、甘酸っぱい旬のいちごを合わせることで、口の中で甘さと酸味が絶妙なバランスで弾けます。

土台にはサクサクとしたココナッツのタルト台を採用しており、トロピカルな香りがフルーツの瑞々しさをより一層引き立てます。

見た目も紅白を思わせる鮮やかな彩りで、新しい年の始まりにふさわしい一品ですね。

※カットタルトのみの販売

SANの新作②

ほろ苦さとコクの奥行きに酔いしれる

贈り物にも最適な大人な味わい

次に紹介するのは「金柑とパイナップルの塩キャラメルタルト(イートイン840円・テイクアウト825円)です。

こちらは金柑(きんかん)特有の甘みと、ほのかな苦みを活かした大人のためのタルト。

パイナップルの瑞々しい甘酸っぱさに、コク深い塩キャラメルを重ねることで、幾重にも重なる奥行きのある味わいに仕上げられています。

プレーンなタルト台を使用することで、それぞれの素材が持つ個性がしっかり際立っています。

独創的な組み合わせは会話のきっかけにもなりやすく、大切な人への手土産としても、とっても喜ばれそうです！

※カットタルトのみの販売

ついに全店舗で解禁です！

ふわとろ食感のムースと

チーズカスタードの至福

さらに嬉しいニュースとして、これまで「mozoワンダーシティ店」と「三井アウトレットパーク岡崎店」の2店舗のみで先行販売されていた「いちごムースタルト(イートイン820円・テイクアウト805円)が遂に全店舗で購入可能になりました。

軽やかで口当たりの良いいちごムースと、濃厚でコクのあるチーズカスタードクリームの組み合わせは、まさに王道の幸せを感じさせる優しく贅沢な味わい。

シンプルながらもこだわり抜かれた素材の調和を、プレーンなタルト台とともに心ゆくまで楽しめます。子どもから大人まで幅広い世代に愛される味なので、家族や親戚が集まる新年のティータイムにぴったりです。

※カットタルトのみの販売

タルトで贈る、伝える

想いを込めた一品へのこだわり

『DISHES and TART SAN』が大切にしているのは、美味しいもので幸せになってほしいというシンプルな想いです。

タルトを単なるスイーツとしてではなく、大切な人へ想いを届ける贈りものとしてとらえて、ひとつつひとつ丁寧に作り上げています。

また店名にDISHESとある通り、本格的な料理も魅力のひとつ。

パスタソースなどの味付けは全てオリジナルのレシピにこだわり、季節ごとに入れ替わるメニューは、ランチやディナーでの満足感も約束してくれます。

カフェスペースでゆったりと食事を楽しんだ後に、新作タルトで締めくくるという贅沢な過ごし方もお勧めです！

店舗情報

今回、紹介した新作タルトは以下の『DISHES and TART SAN』が各店舗にて楽しめます。12月31日～1月2日は一部店舗(豊田・名古屋徳重・刈谷・岡崎・一宮・春日井)休業です。

新年のスタートに、こだわりが詰まったNEWタルトで、至福のひとときを過ごしてみては？

●SAN豊田店

愛知県豊田市前田町3-40-1

名鉄三河線上挙母駅より徒歩約13分

TEL0565-42-3339

営業時間11:00～21:00

●SAN名古屋徳重店

名古屋市緑区平手南2-403

地下鉄桜通線徳重駅より徒歩約12分

TEL052-879-6888

営業時間11:00～21:00※金土祝前日～22:00

●SAN刈谷店

愛知県刈谷市青山町1-151-7

名鉄名古屋本線一ツ木駅より徒歩約20分

TEL0566-91-7779

営業時間11:00～21:00※金土祝前日～22:00

●SAN岡崎店

愛知県岡崎市法性寺町猿待63-1

JR東海道本線岡崎駅より徒歩約25分

TEL0564-83-9554

営業時間11:00～21:00※金土祝前日～22:00

●SAN一宮店

愛知県一宮市若竹2-3-1

名鉄名古屋本線妙興寺駅より徒歩約25分

TEL0586-85-6618

営業時間11:00～21:00※金土祝前日～22:00

●SAN ASTY岐阜店

岐阜県岐阜市橋本町1-10-1

JR東海道線岐阜駅すぐ

TEL058-201-5778

営業時間10:00～22:00

●SAN春日井店

愛知県春日井市岩野町 字菅廻間4180

名鉄名古屋本線妙興寺駅より車で7分

TEL0568-27-9651

営業時間11:00～21:00※金土祝前日～22:00

●SAN三井アウトレットパーク岡崎店

愛知県岡崎市舞木町字金森200

三井アウトレットパーク岡崎2F2270

名鉄名古屋本線本宿駅より徒歩約15分

TEL0564-64-1509

営業時間11:00～21:00※施設に準ずる(変更の場合あり)

●SAN mozoワンダーシティ店

名古屋市西区二方町40 mozoワンダーシティ1F

地下鉄鶴舞線上小田井駅より徒歩約5分

TEL052-938-7707

営業時間10:00～21:00

※テイクアウトタルトのみ